Con una caravana, pidieron frenar la reforma de los liceos - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020

En contra de las reformas educativas que busca implementar el gobierno nacional a los establecimientos con orientación militar, la ciudad de Posadas fue escenario de una manifestación que comenzó en las inmediaciones del Liceo Naval Militar Almirante Storni, ubicado en avenidas San Martín y Centenario.La convocatoria fue con banderas y distintivos en autos particulares, y desde las 14 comenzaron a trasladarse por avenida Alem hasta Corrientes, bajando hacia la Costanera. Padres, alumnos, ex cadetes, docentes y simpatizantes de la causa, concurrieron autoconvocados y según estimaron, hubo alrededor de 300 automóviles que se unieron al reclamo. La situación se replicará este sábado en otros puntos del país.En la manifestación, El Territorio dialogó con Oscar Eduardo Chemes, presidente del centro de Graduados y ex cadete del Liceo Naval Militar Almirante Storni, quien explicó: “El reclamo es contra la reforma que quiere hacer el Ministerio de Defensa de la Nación contra los liceos militares. Quieren modificar la esencia, la instrucción militar, que los títulos de los egresados como oficiales de reserva no puedan entrar en actividad hasta tanto haya una ley de defensa, que no tenemos”.Y detalló: “Es decir, tendrían un título pero sin validez para entrar en ejercicio, no podrían ser convocados por las fuerzas y además impiden la instrucción con armas”.Según explicó Chemes, la resolución que salió el 5 de agosto era de efecto inmediato, “pero con motivo de los reclamos que hicimos y las marchas, dicen que entraría en vigencia en el año 2021, pero nosotros queremos que vayan para atrás con las reformas”, insistió.La Resolución 255/2020 del Ministerio de Defensa, dictada el miércoles 5 de agosto de 2020, despertó la inquietud de algunos actores de la comunidad educativa de los liceos militares. Autoridades, presidentes de asociaciones de ex cadetes y egresados con predominancia en la sociedad advierten que el plan de reforma impulsado por la Nación intenta socavar la esencia militar, desalentar la formación de nuevos oficiales y desarticular la presencia de los graduados en el ámbito público.Los puntos de la reforma más criticados son la renovación de los planes de estudio en medio del curso lectivo, la incorporación de los nueve liceos militares a la órbita de la Universidad de la Defensa Nacional, un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la desafectación del concepto de reservistas y la suspensión de las prácticas de tiro tradicionales.El artículo 6 de la medida exclama: “Los egresados de los Liceos Militares pasarán a integrar la reserva como establecen las leyes 24.429, 24.948 y 19.101 y sus modificatorias, permaneciendo fuera del servicio activo, en el grado que ya otorga la Fuerza, cuando su aptitud e instrucción militar satisfagan las competencias exigidas para cada caso, sin responsabilidad operacional alguna hasta tanto se aprueba la Ley de Reserva”.Los egresados de los distintos liceos se convierten, automáticamente, en oficiales de reserva. Se gradúan con el rango de alférez en la Fuerza Aérea, guardiamarina en la Marina y subteniente en el Ejército, y pasan a formar parte de las reservas de las Fuerzas Armadas del país, en disponibilidad de ser llamados para cumplir tareas y desempeñarse en diversas áreas ante eventuales procesos. En esta nueva disposición, el carácter de los reservistas queda suspendido y condicionado hasta la promulgación de la Ley de Reserva, aún en formulación sin un horizonte claro sobre su regulación.El artículo 7 también sustituye su fundamentación: “Los cadetes de los Liceos pertenecientes a 1º y 2º año de los Liceos Militares solamente podrán recibir conocimientos teóricos sobre el uso de armas, mientras que los de 3º año y superiores de los Liceos Militares realizarán práctica de tiro en simuladores”. De modo que la práctica de tiro con arma de fuego quedará restringida. Según voceros de los institutos, el ejercicio integra la formación básica. Lo asumieron como una medida prohibitiva del punto de vista presupuestario porque el costo de los simuladores afectaría ampliamente la partida.En rigor, la resolución establece la coordinación de un plan académico y pedagógico con perspectiva hacia 2030. Para ello, se realizarán antes del 30 de junio de 2021 jornadas pedagógicas en cada liceo, con la participación de las autoridades, docentes, padres y representantes gremiales.Entre los reclamos, argumentan la pérdida de esencia y del concepto de desmilitarización como intención de fondo. En respuesta a estas acusaciones, el director nacional de Formación del Ministerio de Defensa, Sergio Eissa, respondió que “los liceos no se van a cerrar y no hay ningún plan oculto que se desprenda de esta resolución. Tampoco se va a desnaturalizar su rol”.De los nueve liceos militares en actividad, que reúnen a más de 2.500 cadetes, seis pertenecen al Ejército: el Liceo General San Martín (en Villa Ballester), General Paz (Córdoba), Belgrano (Santa Fe), Espejo (Mendoza), Roca (Comodoro Rivadavia) y Aráoz de Lamadrid (Tucumán). A ellos se suman los liceos navales Brown (Vicente López) y Storni (Posadas) y el Liceo Aeronáutico Militar (Funes, Santa Fe), que pertenece a la Fuerza Aérea.Tres de ellos fueron creados durante la presidencia de Juan Domingo Perón y los que dependen del Ejército incorporaron en los años 90 los niveles inicial y primario, con una población adicional de unos 4.000 alumnos en promedio.