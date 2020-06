Con un programa especial y la misma reina, San Pedro celebrará sus 140 años 

Miércoles 17 de junio de 2020 | 13:42hs.

La capital de la Araucaria cumple 140 años de fundación el próximo 29 de junio, fecha que se celebraba con actividades durante todo el mes. Este año el contexto epidemiológico por el coronavirus solo permite la emisión de un programa transmitido por medios locales y una pequeña ceremonia prevista para el día del aniversario.La pandemia opacó los festejos al conmemorarse un nuevo aniversario del pueblo, cuyas actividades no solo permitían revivir los momentos más importantes desde que llegaron los primeros moradores sino destacar a los valores locales, como artesanos, músicos, deportistas y profesionales.Este año, una de las actividades para no dejar pasar por alto el mes aniversario, consiste en la realización de un programa televisivo donde se realizan sorteos y entrevistas a pioneros e instituciones. Esta emisión se realiza todos los días viernes de 19 a 21 horas, por canal dos San Pedro TV, las páginas de la municipalidad y radios.En lo que respecta la actividad prevista para el 29, no se realizará elección reina y considerando las medidas sanitarias, se procederá al izamiento del pabellón nacional, colocación de ofrenda floral y una placa con público limitado, de acuerdo a lo que informo a El Territorio la directora de cultura, Rita Ríos. "Con el programa queremos dar la posibilidad a que los pioneros puedan recordar los primeros años de San Pedro y en ese repaso por la historia, los que estén viendo pueden participar de los sorteos respondiendo a preguntas relacionadas a nuestra localidad"