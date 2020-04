Con un paquete de medidas la provincia busca amortiguar el golpe de la cuarentena en las empresas locales

Jueves 2 de abril de 2020 | 08:50hs.





El anuncio se dio luego de que el presidente Alberto Fernández haya extendido el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 13 de abril y una serie de medidas con las que se busca paliar la situación de las pequeñas y grandes empresas.





En ese contexto el gobernador anunció nueve medidas que implementará la provincia, y que tienden a amortiguar el golpe que está recibiendo la economía misionera en medio de la pandemia. A continuación un resumen de lo que definió el gobierno provincial para las empresas:







2) Condonar los intereses de abril y mayo de los vencimientos de esas cuotas de los créditos otorgados por el Fondo de Créditos Misiones



3) A las actividades económicas críticas permitir el pago del 50% de la factura de luz y el saldo diferido en cuotas sin intereses, conforme listados que envíen la Confederación Económica y Cámaras de Comercio y sean cotejados y aprobados por el Gobierno a través Ministerio de Hacienda.



4) Emitir avales desde el Fondo de Crédito de Misiones para garantizar créditos con el Banco Macro y con aquellas entidades financieras que deseen participar para el pago de la nómina salarial para aquellas pymes que no cuenten con calificación bancaria y no hayan accedido a la operatoria del FOGAR (Fondo de Garantía) que anunció recientemente por el Gob. Nacional. Se emitirán avales para créditos por hasta $300 Millones y con un tope de $600.000 por empresa.



5) Bonificación de alícuota para los periodos marzo 2020 a mayo 2020 en un 40% para las siguientes actividades:



a) Turísticas que facturen hasta de $25.000.000 en el ejercicio anual anterior;

b) Alojamiento que facturen hasta de $25.000.000 en el ejercicio anual anterior.



6). Prórroga de la presentación de la DDJJ anual de Ingresos Brutos con vencimiento al 30 de junio de 2020 (vencía originalmente el 30 de abril de 2020).



7). Prórroga de la moratoria de la RG 49/2019 al 30 de junio de 2020.



8) Suspensión de caducidad de planes de pago operadas desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de mayo de 2020.



9) Aumento de los importes mínimos establecidos por la RG 08/2010 de los formularios 322 (de $1.000 a $3.000) y 349 (de $8.000 a $30.000).



10). Prorroga de 30 días de los vencimientos de impuesto sobre ingresos brutos a contribuyentes directos que revistan la condición de MICROPYMES.





También se anunció la posibilidad de que se den salvo conductos especiales para que comercios de diferentes rubros puedan trabajar con entrega a domicilio, a través de ventas online o por medio de servicios de mensajería.







Participaron de la charla con el Gobernador los referentes de AMBHRA, CRICA, CEM, CETA, Molineros, CRIPCO y Cámaras de Comercios de Puerto Rico, Posadas, San Pedro, Jardín América, Apóstoles y San Vicente.





Explicó Herrera Ahuad que “esto se complementa con otro paquete de medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional tales como: Programa Compensación Salarial para Empresas de hasta 100 empleados, Programa REPRO para pago de para empresas con más de 100 empleados, disminución de contribuciones patronales, postergación de vencimientos, líneas especiales emitidas por el BCRA para Pymes al 24% anual, entre otros.



“Esto no está cerrado”, dijo el Gobernador y reiteró que el objetivo del Gobierno de Misiones es “acompañarlos y agradecerles la confianza, sabemos que son la base de sustento de lo económico y social”. Y ratificó que “estamos ante un escenario muy complejo y estas medidas son de alivio para uno o dos meses, no son definitivas. Tenemos que ver dónde, con el poco recurso que tenemos, vamos siendo más eficientes para mover la maquinaria productiva”.



Reiteró además Herrera Ahuad que “estamos cuidando nuestra economía y tomando las medidas que están a nuestro alcance, siempre trabajando en conjunto con ustedes”, y destacó que “este es el tiempo más difícil para esta generación, tenemos un gran desafío, y es con la cuestión biológica que es impredecible. Con la pandemia no gana nadie, perdemos todos”.















El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, anunció en la mañana de este jueves un paquete de medidas económicas el teleconferencia acompañado por el ministro de Turismo José María Arrúa y el ministro de Hacienda Adolfo Safrán.1) Postergar en abril y mayo las cuotas del fondo de Crédito de Misiones que quedarán establecidas para más adelante.