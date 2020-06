Con tentadores descuentos y 3x2, lodges se preparan para la reapertura

Domingo 28 de junio de 2020 | 10:00hs.

Por Sonia Benitez comerciales@elterritorio.com.ar

En un contexto complejo, con vuelos suspendidos y fronteras cerradas, el turismo vive una de sus peores crisis en la historia. Eso se suma al miedo de que un virus arruine la salud de quienes quieran conocer un poco más del mundo. La vuelta del turismo se hace esperar, pero los empresarios del sector comenzaron a planificar estrategias para atraer a los viajeros, los lodges son algunos de los que ya comenzaron a idear ofertas, descuentos y promociones. La incertidumbre tampoco opacó las ganas de respirar aire puro y es por eso que tanto misioneros como turistas del resto del país se comunican constantemente con los lodges para reservar un lugar el año que viene o inclusive hasta en los próximos meses.“Hemos tenido reservas para el mes de enero y muchas preguntas de misioneros para saber cuando abrimos”, indicaron desde Yacaratiá Lodge, en consonancia con Yacutinga Lodge: “Nunca dejamos de recibir consultas y como desconocemos la fecha en la que podremos abrir, es un poco difícil dar una seguridad en alguna reserva, pero estamos recibiendo consultas de gente que quiere alojarse a partir de octubre, de noviembre, pero eso dependerá de cuando se pueda abrir, estamos esperando esa información. No tenemos información tampoco de cuándo se va a abrir solo dentro de la provincia al turismo regional”.Todos están a la espera, tanto los prestadores de servicio como aquellos que desean disfrutar de un ambiente tranquilo. Pero reactivar el turismo será de a pasos y el primer escalón a subir será el del turismo regional, que lejos de ser una mala noticia, es una oportunidad perfecta para conocer un poco más de la tierra colorada. Para que los turistas se animen a volver a viajar y a adentrarse dentro de la provincia donde viven, los lodges misioneros ya tienen en mente diferentes estrategias que seducen al viajero a tomarse unos días para su disfrute.“Hay de todo, se están usando varias estrategias. El Ministerio de Turismo armó una herramienta en la que la gente puede ir y ver distintos tipos de alojamientos misioneros (la plataforma viajapormisiones.com, que funciona de la misma manera que Booking), se está apuntando mucho al turismo local, el turismo a otras provincias e internacional va a tardar un poco más. Va a haber de todo tipo de ofertas, hay ofertas de compra anticipada con descuentos, otras con algunos servicios incluidos en la tarifa, va a ser todo con una capacidad limitada de turistas, pero no tenemos fecha de inicio”, indicó Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines (Amhbra).Entre las estrategias para la reactivación del sector están los pagos anticipados, en que se congelan los precios hoy para poder disfrutar del viaje cuando el turista lo desee. En este sentido, desde Tacuapí Lodge comentaron que están haciendo promociones que permiten tener un poco de liquidez manteniendo la tarifa actual. “La gente compra de una noche, dos noches o tres noches, nosotros tenemos ofertas que estamos publicando en nuestras redes sociales de tres por dos, entonces les hacemos una buena tarifa. La gente compra ahora y la fecha la fija cuando esto se levante o cuando pueda viajar, entonces le damos la posibilidad de elegir la fecha para más adelante”.Asimismo, desde uno de los lodges comentaron que están tratando con colegas de Iguazú de presentar en forma conjunta un paquete atractivo para el turista.Todos se pusieron manos a la obra con nuevas propuestas: “Estamos pensando programas especiales para turismo nacional, para misioneros y argentinos, programas para escapadas, escapadas de dos noches también, estamos trabajando en eso pero todavía no lo lanzamos y tampoco lo hemos definido muy concretamente, pero estamos armando propuestas o programas de una noche, de dos noches para argentinos”.Sin fecha clara de reapertura, los trabajadores planifican sus propuestas atractivas para los turistas locales, apuntando en primera instancia al turismo regional. Ahora bien, cuando el sector tenga el pulgar hacia arriba y comiencen a llegar los turistas, el recibimiento debe ser siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, ya que la amenaza del Covid-19 sigue latente.“Hay un protocolo de hoteles, pero todavía no está el decreto reglamentario donde se autoriza que la actividad empiece. Nosotros a través de la asociación presentamos el protocolo de bares y restaurantes y presentamos también el de alojamiento y eso incluye todo tipo de alojamiento regularizado, todavía lo que es alojamiento no está autorizado”, explicó el representante de Amhbra.Pero los propietarios de lodges ya se están preparando, además los espacios que poseen las estancias minimizan la posibilidad de contagio entre huéspedes.En estas hosterías la distancia social puede ser fácil de cumplir ya que no se trata de un hotel tradicional, a veces no hay pasillos, no hay ascensores, las habitaciones están diseminadas en la selva, “cada habitación tiene un sendero privado para acceder, tiene un restaurante muy amplio en el cual se puede disponer las mesas bastante separadas unas de las otras. Nosotros el check in lo pensamos hacer antes de que el pasajero llegue al lugar, cosa de minimizar el contacto y la cercanía entre huéspedes. Estamos analizando varios protocolos, algunos de acá, algunos de afuera y cumpliremos con todas las medidas que se definan”, expresaron los propietarios de uno de los lodges.Los empresarios del rubro también expresaron que debido a las características de este alojamiento cumplir con el protocolo sanitario será muy fácil, ya que sólo habrá que hacer pocos ajustes a su cotidianidad.Vajilla impecable, habitaciones ordenadas, espacios ventilados con la vista hacia una naturaleza exquisita que espera que la admiren y se conecten con ella. Pero la espera se hace larga y todavía no se sabe ni siquiera cuándo los mismos misioneros podrán disfrutar de una escapada dentro de la provincia.