Con sello misionero

Jueves 2 de enero de 2020

La atleta misionera Chiara Mainetti se impuso en la mítica carerra San Silvestre, que se llevó adelante el martes por las calles del centro porteño y que reunió a más de 11.000 participantes a lo largo de los 8 kilómetrosMainetti, nacida en Eldorado y hace varios años radicada en Buenos Aires, compartió sus sensaciones: “Es un lindo circuito. La San Silvestre es la última del año y, si te gusta correr, vas a estar acá el 31 terminando de esta manera”.Acostumbrada a variar entre carreras en pista, montaña y con obstáculos, esta profesora de running se preparará para el Mundial de Montaña, donde fue 13ª en Villa La Angostura, y dejó sus consejos para los novatos: “Arrancar de a poco, avanzar progresivamente, ganar resistencia y fuerza muscular, complementar con el gimnasio y tener una buena alimentación más los chequeos médicos fundamentales”.La actual bicampeona nacional de montaña cruzó la meta en 27 minutos y 32 segundos, secundada por Laura Vedia (30m18s) y Emilia Picciola (30m21s).El vencedor en masculino resultó David Rodríguez (24m03s), que no pudo superar el récord de la San Silvestre Buenos Aires, confesó que se recuperó de una lesión para llegar en óptimas condiciones y manifestó: “Tenía que demostrar y se me dio de poder ganar esta carrera tan emblemática”. El oriundo de Comodoro Rivadavia reveló que suele correr en Buenos Aires, pero esta fue la primera ocasión que afrontó la maratón del 31/12.“Es algo muy lindo, entramos en la historia, la ganaron muchos chicos de gran nivel y mis compañeros de equipo también hicieron podio. Es ideal para correr fuerte. Yo estoy acostumbrado a correr otra clase de circuitos en el Sur. En 2020, como todo corredor, soñamos con llegar a la mínima marca de los olímpicos en 42 kilómetros. Ese será mi objetivo de enero a abril, trabajaré para eso”, aseguró.El recorrido de ocho kilómetros tuvo como atractivo los principales puntos turísticos de la ciudad, entre ellos el Obelisco y la Casa Rosada, en una jornada en el que el clima acompañó, dado que más allá del cielo nublado, finalmente no llovió.Una particularidad es que la carrera no es patrimonio exclusivo de Buenos Aires, sino todo lo contrario: es un acontecimiento que nació en 1925 en San Pablo, Brasil y que se extendió a otras partes del mundo como España, Italia, Portugal, Colombia, Costa Rica y México.Justamente, en la ciudad brasileña se batió un récord cuando el keniano Kibiwott Kandie pasó la línea de meta en 42 minutos y 59 segundos tras haber recorrido los 15 kilómetros. Detalle: cada circuito se compone de manera diferente, es decir, la distancia no es la misma en todos los países.