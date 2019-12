Con respaldo de Unicef, Misiones tiene la guía de atención integral

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Misiones cuenta, con respaldo de Unicef Argentina, con la Guía de Atención Integral de Niñas y Adolescentes embarazadas menores de 15 años, que busca cambatir la problemática del abuso sexual infantil. Salud es una cartera clave en la puesta en marcha de esta guía dado que será distribuida y aplicada en los hospitales de la provincia.Entre otros puntos, hace referencia al embarazo infantil forzado. “Son casos de niñas menores de 15 años que queden embarazadas sin haberlo buscado o deseado. Se incumple cuando no se le da a la niña información para que decida o cuando no se le ofrece interrupción legal del embarazo y se actúa como si no hubiera otra posibilidad más que continuar con la gestación”, señala la guía.El abordaje prevé para todos los casos de embarazo adolescente una consejería en derechos que incluya desde el asesoramiento sobre las opciones de maternidad, adopción o bien el derecho a la interrupción del embarazo por causal de riesgo en la salud o por violación.Un punto en el que hace hincapié y obliga a los funcionarios de todas las áreas a comprometerse mucho más es en la identificación de los casos de abuso sexual. “El equipo de salud debe emplear estrategias de escucha que les permita evaluar cada caso en su especificidad. El rol activo en la detección es clave, para ello el equipo deberá registrar todas las intervenciones”, establece.Y agrega: “De acuerdo con el Código Penal, se presume que toda adolescente menor de 13 años embarazada es víctima de violencia sexual puesto que el consentimiento sexual no es válido en esta edad. Este tipo de situaciones exige dar aviso a la Dirección del Menor, Familia y Discapacitado que es la autoridad de aplicación de la Ley de Protección Integral de Niños y Adolescentes.