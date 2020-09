Con récord de inscriptos, aspirantes buscan un lugar en las residencias - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

En la actualidad, los residentes de las especialidades básicas perciben un neto de 39 mil pesos y las postbásicas, 43 mil. A esa cifra hay que sumar los bonos o adicionales otorgados en el contexto de crisis sanitaria.





En la mañana de ayer se realizó el examen único de residentes en Misiones, luego de ser reprogramado dos veces dado el contexto de pandemia.Esta vez hubo un total de 190 inscriptos y la evaluación se realizó en dos modalidades: online y presencial en la sede de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami).“En paralelo a este examen presencial que es únicamente para las residencias postbásicas, también se está realizando un examen virtual para las residencias médicas básicas, de enfermería y bioquímica”, explicó a El Territorio Javier Mattivi, director de Recursos Humanos de Salud Pública.Además agregó que son 135 los cargos en concurso y la semana próxima se harán entrevistas presenciales, instancia que también deberán aprobar los aspirantes.“Por primera vez, después de mucho tiempo, tenemos más inscriptos que vacantes”, señaló.Esto es algo que desde hace por lo menos cinco años no se daba. De hecho, el año pasado se tuvo que reabrir el concurso en una segunda instancia debido a una necesidad de cubrir más de 30 puestos que habían quedado vacantes.Consultado sobre a qué le atribuye esta amplia concurrencia, reflexionó: “Uno por la parte económica, no está habiendo mucha oferta laboral; y la otra es que este año se incorporaron los egresados de la Universidad Católica de las Misiones (Ucami), hay diez egresados de ahí que están compitiendo por un lugar”.Además indicó que otro atractivo es el Parque de la Salud. “Misiones está muy bien ubicada en relación a las residencias, tanto en la parte monetaria como en la formativa. Tenemos muchos egresados de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) que vinieron para acá sin ser misioneros porque les gusta cómo está montado el Madariaga”, explicó.“Siempre la cantidad de inscriptos era menos que los puestos disponibles. En Pediatría y Clínica Médica siempre quedaban vacantes y este año no. Prácticamente en todas las especialidades se presentaron más candidatos que las vacantes que ofrecimos”, destacó Mattivi.En esa línea añadió que también hubo cupos completos en Cirugía, Traumatología, Neonatología, Anestesiología, Diagnóstico por Imágenes, Gastroenterología, Kinesiología y Salud Mental.“Estoy nerviosa porque siempre hay mucha competencia”, contó María Luján Magri, aspirante a un lugar dentro del área Neonatal, mientras hacía la fila para ingresar al aula a rendir la prueba.“Hice la residencia básica kinesiológica en el Pediátrico durante tres años y ahora aspiro a un lugar en Neonatología”, dijo también.Una vez dentro, catorce docentes ultimaron los detalles antes de entregar los exámenes.Se les tomó la temperatura, les colocaron alcohol en gel en las manos y pidieron respetar las distancias establecidas por protocolo.Los alumnos, por su parte, esperaban ansiosos y nerviosos las consignas.“No puedo controlar mis nervios en estos momentos”, comentó por su lado Sofía Braccini, aspirante a la residencia postbásica en Hematología. “Quiero aprobar para formarme como hematóloga”, añadió expectante.El examen tuvo cincuenta preguntas con sistema de respuesta de múltiple choice y duró unas dos horas y media.Los futuros residentes que aprueben y logren un lugar en la disciplina que esperaban, arrancarán a desempeñarse en sus funciones el 1 de octubre.Por orden de mérito, quienes mejor hayan rendido sus exámenes podrán elegir dónde hacer la residencia que dura entre tres y cuatro años. Una vez egresados, el Colegio Médico de Misiones les otorga el título de especialista.Los hospitales donde harán las residencias son el Pediátrico Fernando Barreyro, Hospital Materno Neonatal, Hospital Madariaga, Hospital Carrillo y Samic de Eldorado, Oberá y Puerto Iguazú y en el sector privado el Instituto San Lucas para Diagnóstico por Imágenes.