Con protocolo estricto vuelve a abrir las puertas la Saladita de Garupá

Domingo 24 de mayo de 2020 | 21:05hs.

Después de dos meses con las puertas cerradas debido a la cuarentena por el Covid-19, este martes abrirá las puertas al público La Saladita de Garupá, lugar en el que muchas familias misioneras concurrían a buscar indumentarias y artículos de diferentes tipos y estilo.









El Territorio dialogó con con Alejandro Casares, administrador de la feria, quien dijo,"estamos contentos porque nos dieron la autorización para comenzar a trabajar, de hecho que con todas las medidas de precaución necesarias, en principio y de acuerdo a la aprobación del protocolo que presentamos empezaremos a trabajar el martes 26 y los días serán de lunes a domingos de 9 de la mañana a 17 horas, con un horario especial para grupos de riesgos que son mayores de 60 años, embarazadas etc, ellos podrán acceder al predio de los locales de 9 a 10 de la mañana, y a partir de las 10 estará abierta la feria para todo el público”.





A su vez explicó que se abrirán todos los locales con el protocolo correspondiente. “El protocolo exige liberar los pasillos y que los vendedores no salgan de adentro de sus locales, como nuestros pasillos tienen cerca de 4 metros de ancho, hay espacio suficiente para mantener la distancia, otra regla importante habrá un solo portón de ingreso y otro de egreso, en el de ingreso habrá una persona que tomará la temperatura corporal a cada ingresante, una bacha con agua y jabón para limpieza de manos y un espacio donde podrán o deberán limpiarse los calzados, con barbijos, el que no lleva barbijo no podrá ingresar”.







“Todas las medidas como corresponde, nuestra feria era un lugar de recreación, hoy día eso no podrá ser, solo podrán entrar y salir, el patio de comida no estará habilitado, la idea es trabajar cuidando la salud de la gente que trabaja y la gente que ingresa a comprar" cerró Casares.







Por otra parte, durante los últimos días realizaron trabajos de fumigación y desinfección de cada sector del predio.