Con pocos usuarios comenzó el servicio de transporte urbano en Alem

Lunes 27 de abril de 2020

Desde la salida a las 6:30 de hoy, del primer ómnibus se reanudó el servicio de transporte urbano en Leandro N. Alem, prestado por la empresa Rota SRL que funcionará solamente días hábiles y hasta las 14 con restricciones.





Una de las propietarias de la empresa, Gilda Rotta, dijo a El Territorio que “esto es un día a día, vamos a ir viendo y en contacto permanente con las autoridades para ver cómo funciona”.





Contó que “por el momento tuvimos muy pocos pasajeros”.





Asimismo explicó la empresaria que están consiente que “podemos ser una actividad que suma riesgos al contagio por eso extremamos las medidas de precaución y en cada cabecera de línea el colectivo tiene que parar y se desinfecta la unidad”.





Añadió que los colectivos “viajan con un agente de policía que controla que los pasajeros que suban tengan barbijos puestos y estén habilitados dentro de las excepciones para circular y siempre con una línea de asientos vacías de por medio y por supuesto no puede viajar nadie parado”.







El servicio se mantendrá esa semana hasta el próximo jueves ya que el viernes es feriado nacional por el día del trabajador

También Rotta agregó que “para que no se produzcan confusiones los horarios y recorridos son los mismos de siempre solo que funcionan hasta las 14 y la línea que inicia en el barrio Virgen del Rosario termina un tramo antes porque no va hasta la terminal ya que no hay servicios de media distancia”.