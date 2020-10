Con pasaje a la cima - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Racing venció ayer por 2-1 a Nacional, en Montevideo, y con ello no solamente se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores, sino que además alcanzó a su derrotado en el primer puesto del grupo F y ambos tienen 12 puntos al cabo de cinco jornadas.Los goles fueron anotados por Nicolás Reniero, en el primer tiempo, y Héctor Fértoli, de tiro penal, en el segundo. Alexis Soto, en contra de su valla, igualó transitoriamente para los uruguayos.Racing arrancó mejor que su rival, con mucha tenencia de pelota de un lado a otro del campo de juego y con la paciencia necesaria para generar espacios para intentar llegar al arco rival.La Academia fue el equipo que tuvo la iniciativa de proponer un juego ofensivo y el protagonismo que el entrenador Sebastián Beccacece pretende de su equipo en cada presentación.El conjunto académico se mostró activo, se paró en el campo rival de Nacional, al que le ganó la zona del mediocampo, e intentó lastimar por el sector izquierdo con la presencia de Lionel Miranda.La apertura del marcador estuvo a cargo de Nicolás Reniero a los 17 minutos, tras una falla en la salida del Bolso, y le permitió a la visita continuar manejando el trámite del partido con la tranquilidad inicial para seguir con chances a su favor.Nacional, en tanto, esperó a Racing en su campo, paciente y apelando al contragolpe con pases largos, aunque no logró incomodar a su rival en las escasas opciones que tuvo a su favor.La segunda etapa mostró en el inicio al local un poco más convencido que lo mostrado en los primeros 45 minutos, lo que le dio la posibilidad de igualar el marcador antes de los 10 minutos con un gol en contra de Alexis Soto.El Bolso tomó la iniciativa del partido e incomodó a Racing desde la convicción y de las ganas de no relegar la punta de su grupo, situación que terminó pasando.La Academia por momentos cedió el control de la pelota y el protagonismo, y de esa manera dejó crecer a su rival, aunque también tuvo chances de anotar, algo que logró a los 30 minutos en los pies de Fértoli desde los doce pasos.En los últimos minutos, el local no dejó de buscar el empate, aunque con más ganas que juego, mientras que Racing estuvo sólido en defensa y defendió el triunfo hasta el final.En la sexta y última jornada del grupo, Racing recibirá a Estudiantes de Mérida, mientras que Nacional será local de Alianza Lima, ambos encuentros a disputarse el miércoles 21 de octubre.Esos cruces servirán para determina quién será primero del grupo F.