Con nuevo motorista, Abente encara la vuelta al Turismo Pista - El Territorio Misiones

El posadeño Juan Pablo Abente (Fiat Uno) tiene todo listo para la tercera y cuarta fecha de la Clase 1 del Turismo Pista que se disputará el 17 y 18 de octubre en el circuito N° 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y que marcará el regreso del Turismo Pista, luego del párate impuesto por el coronavirus.En los siete meses que estuvo sin correr, Abente intensificó su preparación física tanto en el Cepard, como arriba del karting. Por su parte el auto fue repasado por completo por Diego López, mientras que el motorista Adrián Aizpun, se alejó de la categoría por razones personales, y ahora el misionero utilizará los servicios de Jorge Carusso, quien será el nuevo motorista.Luego de dos fechas disputada Abente marcha en la 8° posición del campeonato con 34 puntos.“Fue un receso importante donde nunca paramos de trabajar, por razones personales Adrián Aizpun resolvió dejar la categoría, así que tuvimos que salir a buscar un nuevo motorista. Llegamos a un buen acuerdo con Jorge Carusso que hizo un motor nuevo, ya se lo llevó al banco y al rolo y tuvo muy buenas respuestas por lo que me comentó Diego López” explicó Abente.“Vamos a ir con muchas expectativas ya no veo la hora de subirme al auto, estoy muy ansioso, queremos seguir sumando, va a ser fecha doble, así que no hay que dejar puntos en el camino”, agregó el posadeño.