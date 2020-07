Con nuevas habilitaciones, flexibilizan las medidas en San Pedro

Jueves 23 de julio de 2020 | 22:45hs.

El Comité de Crisis de San Pedro, acordó flexibilizar las medidas en lo que respecta el coronavirus. Durante una reunión firmaron el acta N° 10 donde habilitaron el funcionamiento del sector gastronómico con presencia de comensales, práctica del fútbol 5, las caminatas y salidas en bicicleta están autorizadas diariamente y extendieron el horario comercial.Las nuevas medidas del Comité de Crisis, representan un alivio para aquellos rubros que permanecen cerrados hace más de 130 días, como los restaurantes y canchas de fútbol 5. De acuerdo a lo establecido en el acta decidieron extender la prórroga del distanciamiento social preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto del 2020 inclusive, el uso de la Aplicación Misiones Digital, ya que el mismo cumple con los requisitos para realizar los trámites habilitados.En cuanto a los comercios podrán atender de lunes a sábado hasta las 20, los domingo de 08:00 a 12:00 horas. Mientras que los comercios denominados 24 Horas, están habilitados para atender todos los días desde las 8 hasta las 20 y los restaurantes podrán abrir sus puertas siguiendo el protocolo de bioseguridad, de lunes a viernes de 8 a 20, mientras que los sábados, domingos y feriados hasta las 22 horas. El servicio de delivery puede extenderse hasta las 23.En lo que respecta las actividades físicas y deportivas, ampliaron el horario de caminatas recreativas a todos los días de 14 a 17 horas con su correspondiente tapaboca, como así también las salidas en bicicleta por las rutas establecidas de 14 a 17 horas todos los días.Por momento han autorizado en modo de prueba piloto el funcionamiento de las canchas de fútbol 5 para los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 del corriente mes en el horario de 09 hasta las 20 horas. Los propietarios deberán solicitar a la Municipalidad la inspección y protocolo de funcionamiento. Caso contrario no podrán abrir y serán pasibles de sanciones.Así también extendieron los días y horarios para cultos, misas y reuniones religiosas, las cuales serán todos los días, en la franja horaria de 08 a 20 horas, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad correspondientes.Otro de los puntos incluidos en el acta, tiene que ver con uso obligatorio de barbijo, que no está siendo acatado por el cien por ciento de la población. Este caso será la Policía de Misiones quién controlará el cumplimiento del uso obligatorio del tapaboca, en caso de corroborar la infracción a la ley provincial XVII N° 118, se realizará el acta correspondiente al infractor.En este mismo aspecto, aseguraron que aquellos comercios que incumplen con los horarios y las medidas de bioseguridad establecidas para minimizar el contagio, serán clausurados por la municipalidad. Se reitera que las personas mayores de 60 años no deben permanecer al frente del comercio.