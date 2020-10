Con música y familias, se reactivó la feria del cuarto tramo de la Costanera - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020 | 03:00hs.

Por Victoria Bergunker



Como en cada encuentro, no faltaron la música, la comida y el acompañamiento de las familias que se acercaron a pasar un momento de unión al aire libre. Mariana Lagable es una de las emprendedoras, quien a través del proyecto ‘La magia de los duendes y el encanto de las hadas’, ofrece al público muñecos hechos a mano.



“Durante este tiempo nos mantuvimos como pudimos, vendiendo un poquitito online, pero no es lo mismo, la atracción con los duendes está justamente en la caminata, en verlos, sentir. Los duendes tienen un significado dependiendo de los colores o lo que tengan en las manitos. Están los de la buena fortuna, los que te cambian lo negativo, los del amor”, comentó.



Hoy los ojos son los voceros de la sonrisa tapada por los barbijos, y la alegría desbordaba en Mariana. “Estamos felices por haber comenzado porque de alguna manera nos tenemos que activar todos, no podemos vivir eternamente encerrados, hacer lo que uno ama te mantiene sano. Siempre con los cuidados, es importante poder tener la dignidad de trabajar. Nuestra feria es súper cultural, no tenemos nada de afuera, todo lo hacemos nosotros desde nuestra alma y nuestras esencias”, expresó.



La feria Tavapy es mucho más que un paseo de compras, es también una joya cultural que reivindica costumbres y devuelve el valor del trabajo artesanal, como en el caso de Silvia Woboril, quien tiene el emprendimiento Tramando y su objetivo es mantener vivos los viejos métodos del hilado. “Es todo tejido ñandutí, frivolité, bordado también. Son técnicas que se están perdiendo y por eso también enseño, por suerte hay mucho interés en el tema. Es una maravilla volver a estar acá, tomando las precauciones no cuesta tanto, la gente sale y ve otras cosas, ayuda mucho a la parte espiritual, a las ganas de hacer. La feria es una gran familia, hacía falta un paseo sano como este”, reflejó.



Y cuando dicen que es una gran familia, se refieren también a la sangre, porque hay varios casos como el de Estela Gómez y María López, abuela y nieta, quienes venden juntas las exquisiteces que preparan. “Vendemos torta frita, churros, pastelitos, bollos, sopa paraguaya. Ella se crió conmigo vendiendo, estamos hace más de nueve años en la Costanera, fui la primera que vino con estas cosas”, dijo Estela, la abuela.



En tanto, María aseguró que le gusta lo que hace y que “hay que darse maña para tener trabajo. Yo en este tiempo seguí trabajando de manera particular, recorriendo casa por casa y mi abuela levantaba pedidos por internet”.



Cuando de mermeladas y conservas se trata, Romi Sabores es uno de los stands más reconocidos de la feria. “Estábamos ansiosos, pasó mucho tiempo, fueron seis meses, pero para nosotros pareciera que fue más. Estamos contentos, tenemos todas las medidas de precaución y también controlamos que la gente entre con barbijos”, contó Rosmary, quien continuó con sus ventas online.



Como casi todas las cosas, el otro 50 por ciento de la feria está representado por el público; algunos nuevos, otros clientes fijos, pero todos con el entusiasmo de compartir. Beatriz Casales y su pareja Oscar vinieron desde Puerto Iguazú por una consulta médica, pero se quedaron a pasar el fin de semana. “No conocíamos la feria, pero nos encantó y los precios son muy razonables comparado con Iguazú. Me alegro mucho por los feriantes, ya compramos algunos colgantes para el quincho y plantas”, contó ella.



En tanto, Rosario Delssin, quien paseaba junto a su marido y dos hijos, aseguró que antes de la cuarentena iban cada domingo -religiosamente- a la feria. “Hace un año y medio vivimos en Posadas, somos santafesinos, pero vinimos por trabajo. Era muy triste pasar por acá y ver todo tan apagado. Uno entiende que hay que cuidarse, pero le hacía falta vida a la costa y la gente necesita trabajar”, dijo.



“Si a uno que tiene un sueldo fijo le cuesta, para los que dependen de este tipo de actividades es más difícil. Siempre hablábamos con mi marido que nos causaba mucha tristeza pasar por acá el fin de semana y ver todo desolado. Es una feria muy familiar y eso tiene Posadas, es una ciudad pero todavía tiene muchos valores y mucha cultura. Al ser de afuera es lo que valoro de acá”, cerró.



Por el momento la feria funcionará solamente los domingos, en el horario de 16 a 20.



El período de confinamiento por la pandemia de coronavirus dejó en pausa muchas actividades, sobre todo aquellas que no son consideradas esenciales. Sin embargo, tras más de seis meses, las condiciones se dieron para que los feriantes posadeños volvieran al ruedo.Es así que ayer la alegría volvió al cuarto tramo de la Costanera, específicamente a la Isla Tavapy, donde cada fin de semana se daba cita la feria de emprendedores que lleva el mismo nombre. La Municipalidad de Posadas estableció su apertura como prueba piloto en respuesta a la demanda de los artesanos para el regreso de esta actividad que había sido postergada.El Territorio se acercó hasta el lugar y dialogó con los protagonistas de este escenario cultural, quienes se mostraron expectantes y felices por esta vuelta que hace tiempo venía pidiendo una revancha.Claudio Corrales, coordinador de la Feria Tavapy, explicó: “Normalmente somos 96 puestos, pero con la cuestión de la pandemia, en conjunto con la Municipalidad decidimos empezar con el 50 por ciento, así que ahora somos alrededor de 45 puestos y nos vamos a ir turnando, vamos a ir viendo las circunstancias. En realidad tenemos más espacio como para colocar unos 15 o 20 puestos más, pero vamos a ver cómo va esta prueba piloto”.Y agregó: “Queremos que todo salga bien para poder seguir trabajando. Estamos muy alegres, fue una emoción muy grande cuando recibimos el llamado en el que nos avisaban que íbamos a volver, así que estamos felices de estar de nuevo en la Costanera, que es nuestra segunda casa”.Claudio recordó los comienzos de la feria, que si bien lleva ya cuatro años en la Costanera, comenzó en el Paseo Bosetti. “Éramos 15 cuando comenzamos pero con el correr de los años y el trabajo en familia logramos ser unos cuantos más”, rememoró y pidió al público que continúe cumpliendo con los recaudos necesarios, “que nos ayuden a poder seguir trabajando, gran parte depende de ellos”.