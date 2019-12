Con Los Tekis y Bandana sale el Canta Argentina en Posadas

Viernes 20 de diciembre de 2019 | 05:00hs.

Para agendar Canta Argentina

El domingo a las 20 en el cuarto tramo de la Costanera, concierto solidario con la actuación de Bandana, Los Tekis, La Corte del Sr. Manga y Caramba. Las bandas entonarán juntas ‘Inconsciente colectivo’. Entrada gratuita y se solicita donación de útiles y juguetes.

Que todo el país se una en una canción. Ese fue el motor de Canta Argentina, un evento artístico y horizontal impulsado por Juan Carr, referente social y fundador de la organización Red Solidaria en Buenos Aires. El objetivo: celebrar la solidaridad y hermanarse en los versos de Inconsciente colectivo obra de Charly García. Además, que el espacio sea una posibilidad de ayudar en donde haga falta.Si bien la fecha que se instauró como Día Internacional de la Solidaridad Humana es hoy, el encuentro virtual será el domingo a las 20 en más de 300 ciudades argentinas, y Posadas será parte con un show en el cuarto tramo de la Costanera, con la actuación de Bandana, Los Tekis, La Corte del Sr. Manga y Caramba. La entrada es gratis y se solicita la colaboración con juguetes y útiles escolares. A lo largo del paseo habrá postas para dejar las donaciones.Acerca de esta propuesta, que viene organizándose desde hace meses, charló con El Territorio -vía telefónica desde la Ciudad de Buenos Aires- Yamila Nair Williams, voluntaria de Red Solidaria.“Juan Carr tuvo esta idea y su concreción involucra las voluntades y trabajo de mucha gente en todo el país, ya son más de 300 ciudades que serán parte de este evento y van sumándose más. La idea es que en cada rincón de nuestra Argentina las personas se junten a cantar, aunque sean dos, diez o miles. No importa la cantidad, no hace falta que sea un show gigante”, apuntó y añadió que el espíritu es el celebrar la solidaridad. “Si es en una comunidad chica o grande, en una biblioteca, un salón comunitario, una plaza o un estadio, la cuestión es que estemos todos en la misma sintonía y con ganas de festejar la solidaridad”, dijo.A la vez, aclaró el porqué de la elección de la composición de Charly, grabada en 1982 y que fue elegida como una de las 50 mejores canciones del rock argentino, como bandera para esta fiesta de la unión. “Juan Carr pensó en una canción que por su mensaje y popularidad represente a todos. Y de toda esta hermosa canción hay un verso que refleja esto de reunirnos que es ‘es necesario cantar de nuevo una vez más’, y esto puede ser también que la gente siempre está cuando se necesita, la solidaridad está siempre, está una vez más y cuando sea”.A su vez, dio detalles de cómo se organizó el Canta Argentina en todo el país: “Desde la Red trabajamos llevando la propuesta e incentivando a que en cada lugar la gente se organice con artistas locales, con quienes quieran sumarse, cada sitio se organizó. Hay pueblos desde el Norte argentino hasta Ushuaia. En cada sitio se organizaron de diferentes maneras y también pidiendo una colaboración para donar a los que necesitan, por ejemplo”.En Buenos Aires, el epicentro de la celebración que promete la presencia de convocantes figuras será la Plaza de Mayo.En diálogo con la prensa, Carr describió que fue el mismo Charly quien sugirió la canción para el evento.Relató que en la asociación estaban convencidos de que la canción que “una y refleje y conmueva” a todo el país tenía que ser de Charly, lo consultaron con el hombre de bigote que la propuso enseguida.“Lo que pasó con la propuesta es increíble. No paran de llegarnos videos de gente que se está preparando para cantar el domingo, a la misma hora, la misma canción. Es muy conmovedor”, consideró Carr.Se prevé además, que mediante el hashtag #CantaArgentina, los participantes en todo el país enlacen sus imágenes y videos para que sean reproducidos en Buenos Aires donde se instalarán pantallas gigantes.En la ocasión también se hará difusión de fotos de personas perdidas o campañas de quienes necesitan ayuda.