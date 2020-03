Con las escuelas cerradas, ya funciona la plataforma digital

En el primer día sin clases debido a la decisión del gobierno provincial de suspender las actividades en el marco de la emergencia por dengue y coronavirus, las escuelas lucieron prácticamente vacías y sólo con algunos docentes, directivos y personal de maestranza.

En ese contexto por completo diferente al habitual se lanzó la Plataforma Guacurarí +m que suplirá el normal dictado de contenidos durante estos días.

Alumnos y docentes podrán trabajar a través de www.guacurari.misiones.gov.ar de forma online y offline -sin necesidad de conectarse a internet- en todos los niveles de la educación: inicial, primaria, secundaria, formación docente, profesional y tecnicaturas.

Allí dispondrán de contenido, consignas, tareas y foros de debate con docentes.

Una vez dentro del sitio, el usuario debe elegir el nivel al que se desea acceder y colocar, dependiendo del nivel, el usuario y contraseña que ya están publicados en el Facebook y Twitter oficial de la Plataforma Guacurarí.

“Estamos en una situación de emergencia. Hace mucho tiempo la provincia está apostando a la innovación educativa y apostando a nuevas formas de aprendizaje y desarrollamos muchas herramientas, puntualmente la Plataforma Guacurarí tiene ya cinco años de trabajo y desarrollo y en ella fuimos trabajando en estos años la formación docente continua, generación de contenidos y estrategias de trabajos, así que va a ser la base de nuestra estrategia en estos 15 días”, señaló Miguel Sedoff, ministro de Educación de Misiones.

En simultáneo, desde este lunes -y de lunes a viernes- a las 8.30 y 13.30 Canal 12 y LT 17 transmitirán programas sobre cómo usar y generar contenido a través de la red.

Incluso habrá material didáctico para redes sociales.

Durante estos 15 días que las escuelas estarán cerradas se procederá a fumigar y limpiar y se gestionará la provisión de alcohol en gel, repelente y jabón líquido, informaron las autoridades.

Y aseguró Sedoff: “No va a haber necesidad de recuperar estos días, no se pierden días, los transitamos de una forma diferente”.

Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad pidió “a los docentes, alumnos y a los padres que nos ayuden y acompañen, es fundamental eso para que tengamos éxito en esta contingencia a raíz de la epidemia de dengue y de las otras patologías que se están dando en el mundo. Les quiero llevar a todos los misioneros la tranquilidad de que hemos tomado y estamos tomando las decisiones necesarias para el cuidado y protección de la salud de todos”.

Mientras tanto, el Consejo General de Educación permanecerá con actividades administrativas “porque necesitamos contacto con todos los alumnos, docentes y escuelas”.



Escuelas cerradas

El Territorio realizó una recorrida por algunas de las escuelas de la capital provincial para ver cómo se sintió esa primera jornada con puertas cerradas.

Los establecimientos educativos permanecieron sin actividad, mientras que otros convocaron a directivos y docentes que estuvieron presentes, por un lado para atender las inquietudes de padres y alumnos, y por el otro, estar atentos a las novedades que se lanzaban desde Casa de Gobierno.

“Estamos acatando las medidas de público conocimiento. Hoy se presentó parte del personal jerárquico como para aunar criterios y dejar la escuela en condiciones estos 15 días que estará cerrada. Estamos a la orden del día con todo lo que son las medidas preventivas”, indicó a este medio Beatriz Altamirano, secretaria de la Escuela Normal Mixta.

Por su parte, Miriam Zorrilla, directora del Colegio del Carmen, señaló si bien se sintieron impactados con la noticia de la suspensión, están de acuerdo con la medida a fin de resguardar a sus alumnos y a toda la población.

“Trataremos de estar a disposición de la gente y resguardándonos ante esta situación tan difícil de pronunciar como lo es la palabra pandemia. Esto es un llamado a la población para concientizarnos de que entre todos debemos cuidarnos y establecer las medidas preventivas para evitar que esto se siga expandiendo”, sostuvo la mujer.

Mientras, sobre la plataforma educativa lanzada, señaló: “Es una medida que va a permitir que los alumnos tengan la capacidad de reforzar contenidos desde sus casas. La necesitamos para que ellos puedan mantenerse dentro del ámbito educativo y que no sea un paréntesis que se convierta en un vacío académico que repercuta en su conocimiento”.

Por último, Walter Altamirano, vicedirector de la Normal 10, expresó: “Algunos chicos vinieron con sus padres para verificar la situación, pero fueron muy pocos, la mayoría fue avisada a través de las redes sociales por toda la información que estuvo circulando el jueves”.

En cifra 15 Son los días que las escuelas misioneras permanecerán cerradas; en ese período se harán fumigaciones y limpiezas exhaustivas

En el resto de las jurisdicciones provinciales, el gobierno nacional decidió no suspender las clases porque “consideramos que no tiene ninguna potencialidad desde el punto de vista de cuidar la salud. Los chicos no son un grupo vulnerable, pero cuando no van a la escuela, tienen que quedarse fuera de la escuela. Para eso se requiere a los adultos para cuidarlos, lo cual aumenta el riesgo para los adultos. Los chicos además deambulan por la calle, los shoppings, los cines. Con lo cual hasta podría ser desde el punto de vista del control de la epidemia, contraproducente”, afirmó el ministro de Salud, Ginés González García.