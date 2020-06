Con la vuelta de la actividad gastronómica, volvieron los carritos en Puerto Libertad

Domingo 14 de junio de 2020 | 18:02hs.

Con la vuelta de la actividad gastronómica, los regocijados vecinos de toda edad volvieron a ver en actividad, y a disfrutar de las exquisiteces de los Carritos, en Puerto Libertad.





Los hay en distintos barrios y plazas, ofreciendo comidas rápidas de distinto tipo como ser: panchos, superpanchos, hamburguesas, choripanes, y brochets de pollo y de cerdo, acompañados de aderezos de todo tipo.







Este fin de semana, sorprendimos frente a un Carrito pionero en el rubro (Carrito Junior de Junior Cabañas), a su amigo dilecto Jorge Pereira degustando una exquisita hamburguesa completa. El encuentro entre estos dos amigos, hizo de disparador del recuerdo de una rica historia protagonizada por ambos jóvenes años atrás.





“Estoy feliz que Junior pueda volver a trabajar; es que nos une una amistad de años, cuenta Jorgito; cuando nos iniciamos haciendo choripanes en las caminatas anuales a la Vírgen “Nuestra Señora del Iguazú” los 15 de Agosto, que salen de nuestra localidad. Las ventas eran muy buenas, porque en los primeros años la peregrinación congregaba de 2 a 3 mil personas de toda edad, que caminaban hasta el santuario desde las 22 horas hasta llegar, alrededor de las 7 horas del día siguiente.







Luego Junior hizo del Carrito su actividad comercial permanente, hasta que llegó la cuarentena obligatoria por la pandemia que paralizó toda la actividad, hasta que nuevamente se rehabilitó, lo cual me alegra sobremanera, no solo por él sino por todos los comerciantes. Hace varios años, yo también me dediqué al comercio con un local a metros de la plaza central San Martín, donde Junior todas las tardes noches prepara exquisiteces que ya son un clásico.







En mi caso, soy asiduo cliente, y cuando las condiciones del tiempo impiden a Junior permanecer en su emplazamiento habitual, traslada su Carrito bajo el alero de mi comercio, y allí departimos todas las tardes, anécdotas e historias protagonizadas por ambos”, agregó Jorgito, mientras caía una fina llovizna, en la noche de sábado en Puerto Libertad, y Junior se subía a su motocicleta para llevar un pedido a unos de los barrios, solicitados a su Whatsapp.