Con la incertidumbre a flor de piel

Martes 24 de marzo de 2020

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

La ciclista misionera Mariela Delgado vive momentos de incertidumbre en un año particular en el que aún el Comité Olímpico Internacional (COI) sigue manteniendo la fecha de los Juegos Olímpicos para mitad de año, pero que en estas semanas podría tomar la decisión de reprogramarlo para fines de este 2020 o el año próximo, debido a la pandemia de coronavirus (ver aparte).“Creo que es lo mejor, no se pueden hacer ahora en la circunstancia que estamos. Lo más lógico es posponerlo para poder hacer el proceso normal de clasificación y nosotros el proceso de preparación para poder llegar bien”, señaló.Como todos, la posadeña -que está prácticamente clasificada a sus segundos Juegos Paralímpicos, ya estuvo en Río 2016-, tuvo que aislarse y buscar otro lugar para refugiarse, tras cerrarse hace nueve días el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en Buenos Aires,-lugar donde reside- y se encuentra en Catamarca.“El Cenard cerró y tuve que salir, me vine a Catamarca a entrenar, pero con los días todo cambió y ya no se puede salir”, explicó.Mariela compartió con El Territorio que está pasando bastante bien “en una cabaña que tiene patio y entreno con rodillo. Además, agradezco a las personas de acá que me están tratando súper y me atienden, tomando las precauciones desde lejos. Tengo los servicios, heladera y para cocinarme. Estoy bien y medio acostumbrada a andar sola así que en eso no hay problema”.En cuanto al entrenamiento dijo estar “aprendiendo cosas nuevas como prácticas específicas en rodillo, que siempre lo hacía en la calle y estoy investigando, googleando y viendo artículos, que ahora hay muchos, de entrenamiento en rodillo. Es una etapa de aprendizaje”.Se veía venir... estaba medio feo todo. Hasta mi entrenador, que tiene bastante intuición, ya me venía diciendo ‘andate lo más pronto que puedas’, ya oliendo la situación.Me iba a ir a España, como hago todos los años, el 25 de este mes en teoría y antes de eso íbamos a un circuito Panamericano en Brasil el 17. Y dije ‘vuelvo de San Pablo y de ahí a España’. Ya de antes venía complicándose en España, pero las competencias seguían haciéndose en Europa y era como raro porque ya había muchos casos, aunque igualmente se hacían , entonces yo mantenía la esperanza.Hablaba con mis conocidas en España y me decían que no se suspendía nada hasta ese momento. Pero todo empeoró y mí entrenador me recomendó que no viajara y ya después ni siquiera se podía salir a entrenar; entonces decidimos cambiar para abril y fue cambiando todo minuto a minuto, esos días la pasé muy mal porque no sabía si iba, qué carrera corría...entonces me fui adaptando.Bueno me dije ‘no voy a España, pero corro el Argentino a fines de abril o si se puede correr el Panamericano a principios de mayo’ y me fui convenciendo... pero se suspendió todo. Cada vez era peor y de a poquito fui modificando mi planificación.Fue todo rápido, yo estaba en el Cenard y nos dijeron que se suspendían todas las actividades deportivas, igual ya se venían haciendo cosas distintas; por ejemplo, en el comedor nos ponían la comida a un metro de distancia, las filas las haciamos afuera, pero seguía funcionando. Hace un poco más de una semana cerraron todo hasta el hotel y el Enard sacó pasajes para los que no son de Buenos Aires para que vuelvan a sus casas o donde quisieran y yo cargué mis cosas en el auto y me vine para acá.Estoy pasando bien, aprendiendo cosas de entrenamiento y ejercicios de ‘core’ -parte abdominal y baja de la espalda- qué ahora los puedo hacer más frecuentemente; los entrenamientos de rodillo son más cortos, no es lo mismo que salir a pedalear tres o cuatro horas, aunque en el rodillo no podés hacer entrenamientos largos porque es muy intenso.Igualmente cada deporte es distinto, nosotros al menos podemos entrenar y no nos afecta tanto, pero los que hacen natación u otros no sé cómo lo manejarán.Es una incertidumbre y nos genera ansiedad a los deportistas. De hecho que hasta ayer no había ningún comunicado oficial... se hacen los Juegos normalmente pero no se puede entrenar, entonces eso genera ansiedad.Obviamente esto te baja las ganas y la motivación de seguir preparándote porque no sabés para qué, ni para cuándo, eso al menos me pasa a mi.Estoy como perdida porque no sé cómo focalizarme porque no tenemos fecha de nada. Ya estaba cerca de clasificar a Tokio sólo tenía que ir a estás competencias que se suspendieron.Es más, el 57 por ciento de los deportistas había clasificado y todavía faltaban muchos torneos en juego por plazas.Creo que es lo mejor no se pueden hacer ahora en la circunstancia que estamos. Lo más lógico es posponerlo para fin de año o el 2021 para poder hacer el proceso normal de clasificación y la preparación para poder llegar bien.Primero estaría bueno que se tomen las medidas lo más pronto posible. Entiendo que lo que pasa es que todos estamos en la misma y no se puede predecir lo que va a pasar con el virus, pero estaría bueno que se ponga una fecha lejos así uno puede planificar.Igualmente uno no sabe cómo nos va a arrastrar esto a nosotros que vamos a entrar en invierno, pero sería bueno para equiparar las condiciones en ambos hemisferios.Igualmente hay gente que la pasa peor y es la que tiene que salir a trabajar día a día para darle de comer a su familia y hoy no puede. Nos cambió la rutina de todos y en esta situación nos dimos cuenta que hay baches en todos lados.Están bien y yo les cuento que acá se tomaron medidas extremas y me dicen que eso está perfecto para que no nos pase lo que les pasó a ellos que se les fue de la manos.