Con la huella del folclore y el empuje del buen viento

Martes 7 de julio de 2020

“Ha sido un proceso de aprendizaje, de exploración, de mucha experimentación, también íbamos reconociéndonos a medida que encontrábamos los colores de la canción”, explica Sebastián Giménez sobre Ahyre, la nueva propuesta que tiene junto a sus compañeros de Los Huayra Juan José Vasconcellos y Hernando Mónico y al recientemente integrado Federico Maldonado (Los Cuatro de Salta).“Nosotros tres nos conocemos de hace muchísimo, pero de pronto era reconocerse y reencontrarse donde cada uno debía empeñar un papel nuevo y conocernos con Fede”, detalló a El Territorio sobre el lanzamiento del disco debut de la nueva agrupación. Además, se suma la colaboración de Guido Bertini, eximio percusionista y baterista, cuya vasta trayectoria incluye con colaboraciones con Celeste Carballo, Manuel Wirzt, Los Nocheros y Jorge Rojas, entre otros.“Ha sido un disco que significó eso”, insistió Giménez sobre su renacimiento musical, “es tremendamente significativo porque es testigo del proyecto”, agregó.Siempre con la brisa como testigo, como huella el aire, lo volátil es una de las características con la que se sienten cómodos sus integrantes y por eso la elección del nombre del grupo. Teniendo en cuenta que huayra significa viento, la esencia siempre permanece, aunque con una vuelta de tuerca.Entendiendo que la música es una sola, conservan la esencia folclórica, fusionándola con nuevos sonidos y matices. Así, el disco homónimo del grupo fue lanzado recientemente en pleno aislamiento social, aunque desde su surgimiento en septiembre del año pasado, ya habían adelantado canciones como La luna, BellaSombra (ft. Raly Barrionuevo), Perdiste (con la participación de Mariana Carrizo) y Quiero más.Además, con presentaciones en la televisión de alcance nacional, pudieron llegar a todos los rincones del país con sus nuevas producciones.En el verano supieron tener actuaciones en diferentes escenarios e incluso se alzaron con la consagración del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. Ahora piensan en nuevos recitales adaptados a las medidas de bioseguridad, una vez que se levante la cuarentena mientras crean nuevas canciones y piensan en el próximo disco.“Nosotros hemos tenido siempre el anhelo de romper las barreras del folclore, tratar de universalizar el folclore”, graficó Giménez sobre su deseo de que la música argentina “sea decodificada y escuchada en otras partes”.En esa línea se muestra sorprendido de haber llegado a plataformas como MTV y que hoy la tecnología acerque distancias.“Creo que la mirada que tiene Ahyre sobre el folclore se nutre de muchos colores. Así como dicen: ‘Uno no es lo que escribe sino lo que lee’”, postuló. “Tenemos los oídos abiertos para la música de todo el mundo y también creo que generacionalmente hoy podemos escuchar la música que queramos del mundo”, sumó.Con 15 años de trayectoria en los escenarios de todo el país y siete discos editados previamente a Ahyre, los muchachos no son nuevos en el ambiente. Sin embargo, renovar ‘los aires’ también ha traído sorpresas. Por ejemplo, su reciente sencillo La luna, logró entrar en el top 20 de las canciones más virales de Spotify en Argentina.En este sentido, Giménez entendió que “es algo que no nos había pasado nunca”.“Si bien es cierto tenemos mucha confianza en el trabajo que hemos hecho, que tiene muchas horas, mucha cabeza y mucho amor puestas en esta nueva producción y no deja de sorprendernos lo vertiginoso que ha sido todo”, reflexionó sobre los elogios de la crítica, la consagración en Jesús María y el éxito de sus shows y el cariño que le devuelven el público.“Hemos recibido mensajes de distintas parte de Latinoamérica, estamos muy sorprendidos por el acompañamiento” arrancó expresando. “Simplemente subrayar que estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la gente. Hemos sacado el disco en plena cuarentena y tratamos de amoldarnos a la situación, dadas las circunstancias”, refirió mientras trabaja en próximas presentaciones, para no dejar nunca de avanzar.