Con la firma de Caíto

Jueves 2 de enero de 2020

Por Cristian Avellanedadeportes@elterritorio.com.ar

Tres anécdotas

“Era mi primer día de concentración lejos del albergue y el Pipa Estévez me dijo que me buscaba a las 8 de la mañana. Yo 7.20 ya lo estaba esperando, pasó media hora y nada... entonces lo empecé a llamar y no me contestaba. Me atendió recién 8.15 y a las 9 arrancaba el entrenamiento. Cuando atiende me dice que ya pasó por el lugar. Me desesperé y me dijo ‘tomate un taxi, no puedo volver ya estoy pasando el Obelisco’... yo no tenía un peso. Ya me estaba por largar a llorar y se empezó a reír… ‘estoy llegando, esperame’ y al rato estacionó... me hizo sufrir el Narigón (entre risas). Eso sí...manejaba como loco, yo llegaba transpirado a los entrenamientos”.



“Jugando para Independiente de Mendoza se sintió el terremoto de Chile del 2010. Vivíamos en el piso 14 de un edificio de 22. Un día antes perdimos un partido importante con Tiro Federal y la gente nos puteaba porque no levantábamos cabeza... hasta me rompieron el auto. Tomé una pastilla para dormir, estaba acostado mirando el techo y empezó a estralar el edificio, a moverse como un barco. Aimé (su esposa) me dijo que era un terremoto, pero yo pensaba que era la pastilla”“Bajamos y nos fuimos a una plaza que estaba cerca. La gente gritaba, fue desesperante. Al año siguiente pedí un duplex porque no podía creer lo que se movió ese edificio... unos meses después fuimos a jugar a Chile y vimos los daños que dejó el terremoto. Increíble”.



“Un día fui a entrenar con la selección sub 17 y cuando estaba en el gimnasio entró el Burrito Ortega, me saludó y se puso a hacer pesas al lado mío... al rato miro por la ventana y lo veo a Batistuta corriendo.. en ese momento me pregunté ‘¿dónde estoy?’” (entre risas).





Ficha Nacimiento: 29/04/84 (35 años). Posadas, Misiones.

Estatura: 1,70 metros.

Apodo: Caíto o Caio.

Padres: Juan Oscar Fileppi y Delia Morel.

Hermanos: Cecilia, María, Soledad y Matías.

Esposa: Aimé (31).

Hijos: Bautista (10) y Juana (6).

Carrera:

Racing: 2005-08

Gimnasia (Jujuy): 2008-09

Independiente Rivadavia (Mendoza): 2009-11

Instituto: 2011-12

Gimnasia (Jujuy): 2012-13

Crucero del Norte: 2013-15

Bartolomé Mitre: 2016-17

Guraní A. Franco: 2017-19

Bartolomé Mitre: 2019

Debut en Primera División: el 13 de agosto de 2005 en la victoria 2-0 de Racing como visitante ante Colón de Santa Fe. El 7 de mayo de 2006 marcó su primer gol oficial, que sirvió para que Racing le gane 2-0 a River en el Monumental.

Cuando Caíto dejó Misiones a los 14 años llevó en su humilde bolso las ilusiones de cualquier niño: jugar en un grande de Argentina. Atrás quedó la canchita de tierra en la Chacra 38. Atrás quedó la comida de mamá Delia, los consejos futbolísticos de papá Juan Oscar y la convivencia con sus hermanas. A Caíto le tocó continuar por su cuenta y poco a poco se fue ganando un lugar a base de esfuerzo.Hoy Claudio Fileppi es marca registrada. El volante creativo que supo representar a Misiones en la elite del fútbol argentino por dos décadas vistiendo los colores de Racing, Gimnasia de Jujuy, Instituto, Independiente Rivadavia, Crucero, Guaraní y Bartolomé Mitre, le puso punto final a una carrera deportiva plagada de anécdotas y reconocimientos.Pero no será un adiós ni mucho menos. El posadeño de 35 años cuelga los botines para mirar los partidos desde el banco, como ayudante técnico de Manuel Dutto en La Franja. Un nuevo desafío lo depara en el horizonte y El Territorio fue a su casa para un mano a mano con la esencia familiar a flor de piel. Inicio, presente y futuro, tiene la palabra el Caio de la Academia.Jugar al fútbol viene de familia. Justo en el terreno donde vivíamos en la Chacra 38 teníamos una canchita de tierra donde se inició el club de barrio en el que mi viejo era técnico: el club Nacional. Así comencé con el fútbol, después pasé a jugar la Liga Posadeña en Mitre para irme a los 14 años a Buenos Aires y empezar a hacer las inferiores en Racing.Tenía de preparador físico a Sergio Lotz, que en ese entonces trabajaba en Guaraní, y él me habló para ir a jugar a allá porque tenía un socio que resultó ser Claudio Minitti, mi representante de toda la vida.Fueron duros. Al principio fue llevadero porque éramos siete misioneros, entre ellos mi primo y mejor amigo. El segundo año ya eran dos menos y en el quinto me quedé solo.Reconozco que hubo momentos en los que quería volver a Misiones, pero mi representante siempre estaba ahí para convencerse. En una semana clave me llamaron para formar parte de la preselección argentina sub 17... en ese momento se me fueron los miedos.Estuve entrenando tres meses en AFA, después en la Reserva de la Academia y cambió el panorama, sabía que no podía bajar los brazos. Costó pero valió la pena el sacrificio que hice hasta que debuté en Primera con 20 años.Pasé por todas las categorías. Estuve nueve años en Racing y estoy muy agradecido porque además de formarme como profesional también me formaron como persona.Creo que a veces tenés que tener mucha suerte en el fútbol y fue mi caso. Yo firmé contrato con 20 años, pero a la mayoría de los chicos que firmaban les daban a préstamo para que se muestren en otros clubes porque no había lugar en el equipo. Digo que tuve suerte porque justo agarró la Primera Guillermo Rivarola, que me tuvo en el selectivo y el día del viaje a la pretemporada a Mar del Plata dio la lista...cuando vi la pizarra, estaba mi nombre a lo último, entré justo.Obviamente me puse contento porque iba a compartir esos días con jugadores de experiencia como el Cholo Simeone, Javier Villarreal, el Pipa Raúl Estévez, jugadores a los que siempre los veía en la tele y ahora estaban ahí, conmigo. Sabía que ganarme un lugar iba a ser difícil, pero yo confiaba en mis condiciones.Pude hacer la pretemporada y me fui metiendo. Pero digo que esto de la suerte es importante porque todos los jugadores que jugaban en mi posición estaban con molestias y así me citaron como el jugador 17. Pensé que iba a ser reserva, que no jugaba... pero cuando entré al vestuario estaban mis botines y la camiseta, ahí me puse contento.En Primera me hizo debutar Rivarola. Fue en la cancha de Colón, en Santa Fe.Estuve tres años y medio en la primera de Racing. Tengo tres goles, uno a Vélez que le rompí el pecho al Colorado Sava (entre risas), uno a Estudiantes (LP) y otro a River. Ahora que me estoy retirando me doy cuenta de dónde estuve y me acuerdo ese día en el cancha del Millo, ese gol. El antes y el después del partido fue emocionante, entrar al Monumental y ver un montón de gente... es algo lindo que me va a quedar guardado en la mente.Pero la realidad es que habían jugadores de experiencia en el plantel y era difícil conseguir continuidad; Simeone me ayudó mucho en esta etapa y estoy contento con lo que me tocó. Compartí plantel con grandes profesionales.Siempre. Lo tuve como jugador primero y la verdad como persona es excelente. Sabíamos que iba a seguir su carrera como técnico porque era un enfermo del fútbol... estábamos en la mesa comiendo y él te hablaba de táctica todo el tiempo, se sabía todo, cada equipo, cada jugador.Presentíamos que le iba a ir bien y no le erramos. Es una gran persona y me alegra mucho que triunfe en Europa.Fue una decisión difícil de tomar. Siempre venían refuerzos y se renovaban de seguido los técnicos. No era una buena época en Racing. En el 2008 me dijeron que me busque club porque no me iban a tener en cuenta. Así surgió la chance de jugar en Gimnasia de Jujuy. Entendía que iba a ser un salto muy grande, pero era lo que tenía en ese momento y necesitaba continuidad.Todos los clubes en los que jugué me ayudaron a crecer en mi carrera. Me tocó jugar dos años en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde pasé momentos lindos y malos. En Jujuy me sentí cómodo. Y en Instituto tuve una temporada espectacular, con mucha continuidad, donde solamente nos faltó sellar el ascenso a Primera.Creo que sí. En Instituto, con Darío Franco de técnico, tuve la confianza que necesitaba; él encontró el lugar donde me sentía cómodo. Compartí vestuario con Paula Dybala, que recién arrancaba con 17 años, pero ya se lo veía que iba a ser buen jugador. Igualmente me sorprende la carrera que está haciendo; Dybala tenía muchas condiciones, se fue rápido afuera y ahora está demostrando la clase de futbolista que es.Tuve la suerte de compartir vestuario con muchos jugadores buenos. En Racing, el Cholo me marcó mucho, su profesionalismo dentro y fuera de la cancha; el Colo Sava es otro excelente tipo, concentraba con él; y Dybala, jugador al que miro por la tele y con el que tuve la suerte jugar.Hace un año atrás hable con Paulo, más que nada lo felicité por lo que está haciendo y le pedí un videíto para mi nene (Bautista), por su cumpleaños... es fanático de él.Otros jugadores que me sorprendieron fueron Riquelme, a quien enfrenté jugando en Gimnasia. No tocó la pelota en todo el partido pero metió dos pases gol, un monstruo. El Mago Capria, que pateaba todo al ángulo, y David Trezeguet, pura calidad.Llegué a Crucero para afrontar con el equipo el Nacional B. Iván Delfino me trajo a Misiones. Por ahí dudé en venir porque sabía que si lo hacía, me iba a quedar por acá, estaba con 28 años, y la idea era seguir un poco más con mi carrera afuera.Misiones merece tener a un equipo peleando los torneos de vanguardia. Ascender con Crucero a Primera División fue importante, pero no logramos lo difícil que era mantenerlo en la elite.Fue difícil. En Crucero tuve problemas de rodilla, me operé dos veces de meniscos y ahora tengo artrosis. Eso me alejó de las canchas por siete meses. Nunca tuve lesiones en mi carrera, pero por suerte me pasó de grande. De a poco volví a correr y Mitre me abrió las puertas.Comencé a meterle de vuelta pero no era lo mismo, había limitaciones. El médico me dijo que tenía que acostumbrarme a jugar con molestias y ya venía pensando en mi retiro hace dos años, sabía que en cualquier momento lo iba a dejar, ya los entrenamientos no los disfrutaba.El llamado de Manuel (Dutto) para ser ayudante de campo en Guaraní terminó por cocinar todo. Estoy agradecido al fútbol, conocí mucha gente y lugares.Primero lo voy a tomar como aprendizaje. Es muy reciente todo, hace dos semanas iba a jugar en Guaraní como refuerzo y hace cinco días que soy ayudante de campo. Es algo que me gusta, tengo una escuelita de fútbol y trabajo con el aprendizaje. El fútbol me apasiona y seguro que voy a seguir ligado por mucho tiempo.El año que viene voy a comenzar el curso de técnico. Siempre me gustó dirigir, pero no tenía pensado a gente grande. Más adelante quiero largarme solo, pero ahora voy a disfrutar del lugar donde me toca y aportar mi granito de arena.