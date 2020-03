Con Gendarmería, reforzarán control en los pasos fronterizos

Lunes 16 de marzo de 2020

Desabastecimiento Si bien el presidente, Alberto Fernández, pidió a la población no entrar en pánico ayer por la tarde comenzó a verse en los supermercados, filas con carros llenos de mercaderías. “Esto es increíble, parece que estuviéramos en un 24 de diciembre y es el último día para hacer compras”, comentó un vecino de Posadas que esperó 40 minutos su turno en una caja de un local ubicado por la ruta 12. Y esa fue la imagen común: filas para pagar. A ese panorama se agrega que había góndolas vacías; aceite y papel higiénico no se podía comprar dado que no había. En otro punto de la ciudad, ubicado en la zona sur, por la ex ruta 213, había filas para ingresar al supermermado. El guardia de seguridad permitía el ingreso de personas cada 20 minutos.

Medidas en Misiones El 11 de marzo Misiones decretó la emergencia sanitaria y epidemiológica por brote de dengue y riesgo de coronavirus por 120 días.

Se suspendieron por 20 días las actividades oficiales que incluyan aglomeramiento de personas -como inauguraciones.

Se suspendieron las clases hasta el lunes 30.

Se generó un 0-800-4443400- para recibir llamadas telefónicas gratuitas con cinco guardias permanentes.

Se decretó el cierre de los locales bailables y pubs.





Virasoro: dieron negativo las muestras del Covid-19

En cifras 15 Días se suspenden todos los eventos de concentración masiva de personas en Virasoro: deportivos, culturales, extracurriculares de las escuelas.

En la noche de ayer, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció el cierre de las fronteras argentinas durante los próximos quince días de forma preventiva ante el avance del coronavirus, aunque aseguró que este período podría ser prorrogable. Además especificó que únicamente los argentinos o extranjeros residentes podrán ingresar al país, y que la prohibición no rige para aquellos que deseen salir.Sin embargo, ante el inminente avance de la enfermedad, el mandatario junto a su gabinete optó por tomar la medida una vez que la agencia migratoria detectó el ingreso de personas procedentes de zonas de riesgo a través de las fronteras terrestres.La condición de frontera de Misiones hace suponer que habrá un cambio de hábitos importante. En ese sentido, Gendarmería Nacional (GN) saldrá a reforzar el control en los pasos fronterizos. Fuentes de GN anticiparon a El Territorio que estaban pendientes de la medida anunciada por Fernández desde el jueves pasado. Lo dispuesto por el presidente, contaron, contempla la suspensión de tareas administrativas y la reasignación de personal en tres localidades específicamente: Posadas, Puerto Iguazú y Bernardo de Irigoyen.Posadas representa uno de los principales pasos fronterizos, ya que más de 12 millones de personas cruzan cada año el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une la capital misionera (Argentina) con Encarnación (Paraguay), si se tiene en cuenta los números provenientes de autos, motos, colectivos y el tren binacional.Anoche Puerto Iguazú vivía un gran despliegue de gendarmes. El puente Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú (Argentina) con Foz do Iguazú (Brasil), es el segundo más utilizado. En tercer lugar, se posiciona el Aeropuerto de Ezeiza.El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que se realizarán estrictos controles y cierre parcial de fronteras desde hoy, luego de una reunión con integrantes de su gabinete.En este sentido, la directora de Migraciones de Paraguay, Ángeles Arriola, aclaró que el cierre parcial de las fronteras no afectará al ingreso y salida de las personas, pero que sí se clausurarán varios puestos de control migratorio para evitar la propagación del Covid-19 en el vecino país.En declaraciones a medios paraguayos, destacó que los 42 puestos de control de entrada y salida del país, serán reducidos luego del anuncio que de cierre parcial de las fronteras. Además, el mandatario de Paraguay adelantó durante el fin de semana que estaba prevista una videoconferencia con sus pares de los países vecinos para tratar esta temática.Por su parte, Martín Ayala, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Migraciones en Posadas, explicó en diálogo con El Territorio que “vamos a ver cómo avanza Paraguay, esto es un tema dinámico”.Asimismo, previo al anuncio presidencial, había manifestado el temor entre los empleados del sector, quienes ya se encontraban trabajando a reglamento para cumplimentar con la seguridad sanitaria y por eso mediante asamblea habían implementado una serie de medidas para contribuir con los cuidados.Entre dichas reglas, especificaban que suspenderían la atención al público en los puestos de control urbano de los escritorios que no tuvieran vidrios o acrílico para separar a los migrantes de los inspectores, aunque según comentó Ayala, “se logró que todos lo tengan”.Finalmente, el documento resaltaba: “Solicitamos personal de sanidad de frontera con presencia activa. Nosotros no somos agentes sanitarios”.El intendente de Gobernador Virasoro, Corrientes, Emiliano Fernández, afirmó a El Territorio que del caso sospechoso de Covid-19 en esa localidad “dieron negativo las tres muestras enviadas a Corrientes capital”. El paciente se encuentra aislado, pero “en su domicilio particular”.Días atrás, el Comité de Crisis de Virasoro informó que atentos a la situación sanitaria mundial y puntualmente en esa ciudad, “se suspenden por el término de quince días todos los eventos de concentración masiva de personas: deportivos, culturales, extracurriculares de las escuelas, religiosos, sociales y recreativos, sean públicos o privados (boliches bailables, cumpleaños, casamientos, bautismos y similares)” e instan “a tomar las medidas necesarias para evitar aglomeraciones, todo ello como parte de las medidas de prevención sanitarias activadas para detener el avance y la expansión de los mismos”.Por lo tanto, “los organismos y reparticiones nacionales, provinciales y municipales adoptarán las medidas pertinentes y los recaudos necesarios para el efectivo cumplimiento de lo ordenado, siendo pasibles eventualmente en caso de incumplimiento, las sanciones administrativas y/o penales que correspondan”.