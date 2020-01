Con ganas de ser padres nuevamente

Jueves 23 de enero de 2020

A casi dos meses de la reconciliación de la China Suárez y Benjamín Vicuña -quienes atravesaron una crisis de pareja durante algunas semanas-, surgieron rumores de embarazo.

Los actores están instalados en Chile desde fines de diciembre cuando viajaron a pasar las fiestas, y se quedaron en enero disfrutando de unas vacaciones en familia con su hija Magnolia, que en febrero cumple dos años, y Rufina, la otra pequeña de la China Suárez fruto de su relación con Nicolás Cabré.

El martes por la noche asistieron a la avant premiere de Pacto de fuga, la película que Vicuña protagoniza junto a Amparo Noguera, Francisca Gavilán, el actor argentino Patricio Contreras y Roberto Farías. “Cuando hablamos de los rumores ambos se rieron y dijeron que este año quieren tener otro hijo. Se los ve nuevamente muy enamorados y unidos”, contó a Teleshow un amigo de la pareja.

En el estreno, la actriz lució un look total black con un vestido sastrero con tablas, medias largas y tacos, y el chileno eligió un estilo informal con saco, pantalón y camisa blanca. En su paso por la alfombra roja, la ex Casi Ángeles no brindó declaraciones, mientras que el actor aseguró a los medios locales lo mismo que le había dicho a su amigo: que este año les gustaría volver a ser padres, pero no aclaró nada más al rescpecto. Ambos, pasaron por la alfombra roja sin confirmar ni desmentir las versiones que surgieron los últimos días en Intrusos y otros programas mediáticos.

“Quizás están esperando a los tres meses, que es lo más lógico”, confió el amigo de la pareja haciendo referencia a que, en caso de que esté confirmado, se trataría de un embarazo muy reciente, ya que el 17 de diciembre pasado la China pasado se realizó una cirugía estética en sus lolas. Con lo cual, debería haber quedado luego de esa fecha, ya que no puede someterse a una operación estando embarazada.

“Ellos querían tener un hijo este año, porque su intención era que sea después del casamiento que iba a ser en marzo de 2019. Después lo atrasaron”, continuó la misma fuente allegada a la pareja que aún no volvió a poner fecha de matrimonio. Luego de la avant premiere de la película, la actriz compartió fotos en las redes sociales y generó revuelo entre sus seguidores luego de que posteara una foto en la que agregó la palabra “baby” (bebé en castellano) a los emoticones de cerditos que puso sobre su cabeza.

Según pudo saber Teleshow, la actriz recibió distintas propuestas laborales en la Argentina: por un lado, le ofrecieron ser parte de una serie y también existe la posibilidad de protagonizar una película. “Tiene que decidir rápido”, advirtió la misma fuente sobre la elección que deberá tomar Suárez con respecto a sus proyectos para el 2020.

Vicuña, por su parte, tiene pautado filmar una serie en Chile durante el primer semestre del año y el segundo estará instalado en la Argentina. De todas maneras, mientras esté trabajando en su país, viajará algunos fines de semana para visitar a su mujer y su hija, así como también a Bautista, Beltrán y Benicio, los hijos que tuvo con Pampita.

Lo cierto es que más allá de los rumores de embarazo, la pareja confirma amor y estabilidad, ya que juntos “están más felices que nunca”, confiaron al medio.