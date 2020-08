Con fuerte intervención, Misiones logró frenar crisis generada por el Covid-19 - El Territorio Misiones

Jueves 20 de agosto de 2020

Por Antonio Villalba avillalba@elterritorio.com.ar

Tanto Herrera Ahuad como Safrán al momento de resumir la asistencia brindada recordaron numerosas asistencia a nivel nacional, además de la vigencia del subsidio nacional con convenio con la Provincia a las empresas de transporte urbano e interurbano de Misiones.





Otros programas Misiones también recibió numerosos planes nacionales, además de desplegar una variedad de líneas que componen al programa de recuperación económica en Misiones, como las destinadas a los jardines maternales, turismo, línea para industrias y comercios (textiles, ferreterías, pinturerías y heladería). Línea para actividades forestoindustriales, librerías, línea para actividades de recreación, servicios personales y profesionales, entre otros.

Al declararse medidas restrictivas por la pandemia del Covid-19 en el país, en Misiones se pasó de una paralización casi total de actividades -con sólo las esenciales- a una reapertura focalizada bajo medidas sanitarias de cumplimiento obligatorio y sin descuidar la economía. Desde aquel 20 de marzo en que comenzó a regir primero el sistema de aislamiento social preventivo y obligatorio, la provincia fue reiniciando cada uno de los rubros de la producción, servicios, industrias y comercios hasta llegar ahora, a cinco meses de aquel inicio de la cuarentena, a estar en medio del distanciamiento social preventivo y obligatorio con casi la totalidad de las actividades rehabilitadas, incluidos los referidos a algunos deportes y recreaciones.Nueve días antes de que la Nación diera comienzo a la medida de aislamiento, en Misiones el gobernador había declarado el 11 de marzo la emergencia epidemiológica y sanitaria en la provincia tanto por dengue como por coronavirus.En forma posterior se paralizarían todas las actividades y todo indica que habrá que esperar -como ocurre en el país y el mundo- para la reapertura de algunos rubros con concentraciones multitudinarias.Para que ello suceda, la esperanza es la aparición de una vacuna, carrera en la que también la Argentina -desde la semana pasada- entró en competencia buscando un medicamento preventivo. Sucede lo mismo para la reapertura de las fronteras con Brasil y Paraguay, países limítrofes con Misiones.A propósito de salud, Misiones se destaca, junto a provincias como San Luis, San Juan, y Catamarca, por su equilibrio epidemiológico aun en momentos en que la curva de contagios va en ascenso. Pese al riesgo que representa la frontera con Brasil -el segundo país del mundo donde golpea más fuerte el Covid-19-, la provincia registra 54 casos positivos desde que se diagnosticó el primero el 27 de marzo.De ese total, cuatro pacientes están con el virus activo, de los cuales sólo uno requiere internación y los otros permanecen externados, bajo medidas de bioseguridad.Hoy por hoy, las unidades de terapia intensiva (UTI) no están siendo ocupadas por pacientes infectados de coronavirus (más información en páginas 5 y 6). Sin embargo, la normalización de actividades deviene en la clásica demanda de heridos por accidentes de tránsito, episodios de ACV o pacientes cardiópatas.Entre las medidas que marcaron la diferencia está el marco legal establecido en este contexto de crisis sanitaria, misiones es de las pocas provincias que instruyó por ley -pasible de multa- el uso de barbijo en la calle, en los comercios y en la administración pública.Ahora se espera la autorización por parte de la Nación para reiniciar las reuniones familiares de hasta diez integrantes y la progresiva ampliación de servicios de transporte además del urbano que siempre funcionó. En este momento la administración provincial a cargo de Oscar Herrera Ahuad apunta al transporte desde pueblos a ciudades, es decir poner en marcha el servicio suburbano.Además, tras superar las primeras pruebas piloto de paseos dentro de la provincia, se analiza extender los días para los misioneros, como también se fueron añadiendo rubros ligados al sector turístico como los sistemas de hospedaje en toda la provincia.Al reiniciarse las actividades, ahora Misiones es noticia en el país porque vive un veranito de recuperación en lo económico.En lo comercial, ayuda el cierre de frontera, ya que el dinero circula dentro de la provincia. Esto permite las buenas ventas en comercios de todos los sectores, tanto los ligados al consumo diario de la población como a la construcción. La excepción es Iguazú, que quedó muy afectada (ver página 4). Además, hay alta demanda de materiales como la madera, que beneficia la venta interna y la exportación.Desde la administración provincial fueron numerosas las medidas económicas encaradas en este tiempo de pandemia y que fueron repasadas -a manera de resumen- ayer ante El Territorio tanto por el gobernador Herrera Ahuad como por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.Destacaron, el Fondo de Crédito Misiones, para asistencia con créditos de hasta 5 millones de pesos para empresas de salud.Los monotributistas, sin empleados, disponen desde la Provincia de créditos de 50.000 a 75.000 pesos.Las pymes que no califiquen en los programas de asistencia nacional, pueden emitir avales por 300 millones de pesos para garantizar créditos de hasta 600.000 pesos a tasa 22% con el Banco Macro y otras entidades y permitir financiar el pago de salarios, alquileres y servicios.Desde la administración recordaron la vigencia de la línea de asesoramiento para la solicitud y acceso a avales para las líneas de crédito de Nación (ATP, Repro, Fogar), sumado al programa de Emergencia Complementario (PEC): para salarios y gastos de estructura, hasta 100.000 para monotributistas y 600.000 para responsables inscriptos, al que podrán acceder aquellos que no hayan sido alcanzados por los programas nacionales.También destacaron la vigencia del Programa de Reposición de Stocks (RET) para la reapertura o incremento de las actividades, hasta 500.000 pesos para la reposición de stocks. También excluye a los beneficiarios de ayudas dispuestas por Nación, excepto los que recibieron ayuda del programa ATP. Es que tanto PEC y RET están dirigidas a pymes y emprendedores con empleados, y a los trabajadores por cuenta propia sin empleados (monotributistas y responsables inscriptos) que no hayan accedido a créditos a tasa cero de monotributos y autónomos, créditos de líneas pymes al 24% y programas de ATP.Quienes hayan accedido a los ATP -recordaron- sólo podrán solicitar el Programa de Reposición de Stocks (RET) y quedan excluidos de acceder al Programa de Emergencia Complementaria (PEC).Asimismo, el Ahora Misiones y los programas derivados.Están en vigencia en Misiones créditos para la Agricultura Familiar, de hasta 150.000 pesos a tasa del 10% anual con un período de gracia de 6 meses. Hasta 350.000 pesos: a tasa del 12% anual con un período de gracia de 9 meses.Sumado a la asistencia a prestadores del IPS por 493 millones de pesos, cubiertos por fondos misioneros. Se destacó el apoyo a las actividades turísticas y de alojamiento con facturación anual inferior a 25 millones, al brindarse bonificación del 40% en las alícuotas de marzo, abril y mayo. Y diversas prórrogas.Las actividades económicas más afectadas por el Covid-19 pueden acceder al beneficio del diferimiento del pago de la mitad de la factura de energía con vencimiento en abril y mayo. El saldo no computará intereses.Desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI), se ofrecen también líneas de crédito a tasas de 8,54% (hasta 400.000 pesos) y 17,08% (hasta 6 millones de pesos), destinadas a pymes de todos los sectores, enfocadas en el sistema de salud, teletrabajo y comercio electrónico. Está en vigencia la plataforma para comprar y viajar a futuro.Se brindó también subsidio de 10.000 pesos a trabajadores independientes de sector turísticos y se otorgan bonos al personal de salud, entre otros.