Con equipo y un refuerzo

“No lo tomo como una revancha personal”

Pablo Pérez, mediocampista de Independiente, aseguró que no toma “como una revancha” el partido del próximo domingo ante River, postergado de la 14ª fecha de la Superliga, al hacer referencia a su pasado en Boca. “No lo tomo como una revancha personal. Esto es un juego. No hay revancha de nada”, dijo el volante en rueda de prensa. “Esto es Independiente contra River y hay que ganar y mucho más si somos locales”, señaló sobre el encuentro que se jugará el domingo desde las 19.10 en el estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Fernando Rapallini. “Hay que atacarlos porque es algo que los incomoda muchísimo. No solamente tenemos que cubrir espacios, sino también tenemos que atacarlos porque les duele bastante”, analizó Pérez.