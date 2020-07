Con el uso del pasaporte sanitario, hoteles y cabañas se preparan para la apertura

Martes 21 de julio de 2020 | 10:50hs.

Finalmente luego de la apertura de los principales destinos turísticos en la provincia de Misiones para ciudadanos locales con resultados positivos dio el puntapié inicial para que en una reunión realizada en la jornada de ayer, lunes, se barajara la posibilidad de apertura de hoteles y cabañas.





De la reunión participaron los principales referentes del Turismo, el ministro de la cartera de la provincia, José María Arrúa, el diputado Ricardo Wellbach como integrante de la Comisión de Turismo y de manera virtual, el ministro de Turismo de Nación, Matías Lammens.





Gustavo Alvarenga, presidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y puntualizó, "no es seguro todavía porque hay una confusión, es en un 90 por ciento seguro, hay una posibilidad que se abra. Como están las cosas ya que el fin de semana se abrieron los parques provinciales, la idea es que la gente pueda circular por la provincia y si circula es necesario el alojamiento".





"La idea es tener una apertura los fines de semana como prueba piloto, sería los viernes, sábados y domingos para el turismo interno y abrir en forma permanente para el viajante exceptuado si hay circulación en la provincia, que son pocos pero hay. En la reunión se habló principalmente sobre esta ley que tanto estamos peleando no solamente por la emergencia turística introduciendo varios puntos de ayuda como por ejemplo la carga impositiva y hay una voluntad para introducir este tipo de cambios", dijo.





Alvarenga sostuvo que hay que ser cautos con cada medida tomada ya que es complicado en estos tiempos, "no todos los empresarios están dispuestos a abrir porque depende la zona y la demanda que va a ver no coincide con la alta oferta que hay, porque influye que están cerradas las fronteras, no hay micros de media distancia como tampoco hay vuelos".





"Hay un turismo interno que le va a servir a hoteles más chicos con menos ifraestructura, no se el movimiento que va a haber porque por ahí la gente que no quiere salir porque también toma sus recaudos, además que no se puede ocupar toda la capacidad, con servicios más básicos, la actividad principal va a ser el pernocte, sacando servicios que impliquen la aglomeración de personas, va a ser algo muy acotado pero sirve para ir habilitando todo lo que necesitamos", puntualizó.





Además el representante de Amhbra aclaró que si bien no hay nada seguro se irán tomando reservas sin pagos efectivos y "si no se abre, se irá postergando. Hay gente que quiere salir, tiene ganas de recorrer porque eso se vio también en los parques provinciales y ayudó mucho el clima porque se reactivó un poco también el rubro gastronómico".





"Distanciamiento social, sin aglomeraciones en la recepción, uso de barbijo y el pasaporte sanitario que se hace a través de la aplicación Misiones digital con cuatro puntos necesarios será indispensable para el ingreso a los hoteles, es como un DNI, nos estamos poniendo al tanto con todo esto ya que si o si van a tener que poseerlo para poder hacer las reservas, no hay que perder de vista que estamos en plena pandemia y debemos tener una prudencia bastante importante", finalizó.