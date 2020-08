Con el sostén de la historia - El Territorio Misiones

Domingo 23 de agosto de 2020

124 El club nació en 1896, pero a pesar de ello recién en el año 72 logró la personería jurídica. Mucho tuvo que ver Carlos Eladio Artigas, un recordado intendente de Concepción. Por su labor, el estadio lleva su nombre.

Yaguareté Hockey, la última conquista del club En el 2013 se empezó a dar clases de hockey en el club a cargo de los profesores de educación física Carlos Colman y Héctor ‘Totó’ Rodríguez.



Se cedían las instalaciones para el desarrollo de las actividades y los docentes cobraban una cuota mensual a los participantes. Por razones laborales de estos docentes ese proyecto culminó dicho año.



La actividad recuperó vigor en años posteriores bajo la tutela del profesor Tito Osudar y su esposa. Nació entonces Yaguareté Hockey como equipo deportivo y de trabajo. Algunos de sus integrantes se asociaron por lo que siguieron desarrollando sus actividades ocupando las instalaciones sin definir su pertenencia formal a la institución.



En diciembre de 2018, en Asamblea General Ordinaria, se elige la nueva CD y CRC del club. A partir de allí, algunos de sus integrantes pertenecen al equipo de hockey y ya en enero de 2019, se incorporó formalmente a Yaguareté Hockey a la vida social y deportiva del Club Atlético Concepción. En la actualidad, en el plano organizativo, conforman una de las subcomisiones de trabajo.



Con la marca de José Sorsana Fue simplemente el Maestro. Cuando comenzaba la siesta, su figura sobresalía al llegar al club. José Virgilio Sorsana, padre del atletismo, por muchos años preparó y formó a jóvenes deportistas de la localidad en diversas variantes del atletismo, con logros superlativos, entre ellos títulos a nivel provincial, nacional y sudamericano. Un pedagogo que supo cultivar una bandera: la humildad.



De hazañas y glorias

La misión está bien marcada: posicionar al club como el decano de la provincia. Ese objetivo persigue la actual comisión que está al frente del Club Atlético Concepción que, con 124 años de historia, se golpea el pecho cada vez que se menciona esa marca. A fines del 2017 la presidencia recayó en manos de Daniel Dos Santos y poco a poco cumplió con las pequeñas metas que se trazó. El profe, como lo conocen a Dos Santos en Concepción de la Sierra por su formación pedagógica en Matemática, sabe que un club debe tener el acompañamiento de la comunidad, además de algún aporte estatal, para progresar y más si no se encuentra en la capital. Sin embargo, cree que hubo logros importantes y proyecta, consciente de que cada paso debe ser eficaz, como los números.Dos Santos detalla que en la actualidad el club está saneado, que cuentan con 120 socios (de los cuales el 80 por ciento está al día) y que tuvieron un crecimiento del 140 por ciento. Además valoró formar parte del Registro Único de Entidades Deportivas (Rued), dependiente del Ministerio de Deportes; por ende, acceden al Depor Bono del programa Jugá Misiones y también son parte del programa Clubes Argentinos.Entre 2018 y 2019 hubo una creciente demanda de las instalaciones, lo que llevó a la comisión directiva a poner el acento en la organización horaria de las actividades. Acerca de las mejorías, el presidente del club destaca “los logros” y cita como ejemplo desde la refacción y construcción del muro perimetral, además de pintura, arreglo de vestuarios, sanitarios y hasta mejoría del campo de juego.“Los logros fueron muchos, con obras de reacondicionamiento general del predio” hasta “aumento en la cantidad de deportistas haciendo uso de diferentes espacios del club y la participación de las familias”, confió Dos Santos a El Territorio.El directivo, que también supo vestir la camiseta del equipo de fútbol del club, valora “la recuperación del título de propiedad y la normalización institucional ante Personería Jurídica”, además del “rescate histórico del club y el acompañamiento de socios e instituciones”, entre otros. Sobre cómo llevan este presente por la pandemia, indica que “de manera gradual, cumpliendo los protocolos, se están desarrollando algunas actividades”, como caminatas saludables y hockey y fútbol reducido y despacito, abre la puerta para lo que viene, esperanzado en que pronto se puedan retomar ciento por ciento las disciplinas en la nueva normalidad.¿Metas a corto plazo? Dos Santos se envalentona, luego trata de hacer la pausa como en sus épocas de número 5, y comparte: “Completar los requisitos para ser contemplados en el Programa Clubes en Obra del Ministerio de Deportes de la Nación a través del cual pretendemos optimizar el sistema lumínico de nuestro estadio”.También queremos “construir un playón deportivo con iluminación que permita ampliar, mejorar y variar la oferta deportiva que brindamos a la comunidad desde nuestra institución. Para ello ya contamos con el aval de una ordenanza que declara de interés municipal este proyecto y también un dictamen favorable de la Comisión de Obras, Transporte y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de la Provincia”.Hay ganas, proyecciones y sueños. Todas esas aristas se conjugan en Atlético Concepción. Le sobra historia, que no es poco y que sirve para moverse con la espalda ancha -sin perder el equilibrio- para plantar bandera y decir: ‘Acá está el Decano misionero’.El club nació por iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad de Concepción de la Sierra en marzo de 1896 con la denominación de “Sporting Football Club Concepción”. Es uno de los más antiguos de la provincia de Misiones y resto del país y su primer presidente fue Propicio T. Krieger. En el año 1.900, promovido por los vecinos Humberto Tito Fini, Desiderio Vignolles, José Bogado, José Oswald (p), Arturo Pernigotti, Teodomiro Krieger y Guillermo Dannemberg, entre otros, tras una reunión en el local ubicado en la intersección de las calles Aviador Barrufaldi y San Martín, actual Hostería- Casino, deciden modificar la denominación del club con una versión más castellanizada. A partir de ese momento pasa a llamarse “Club Social y Deportivo Atlético Concepción”. El 17 de agosto de 1900 participa por primera vez, con esta denominación, en un torneo de fútbol (por no tener una fecha precisa del acto fundacional, comisiones directivas posteriores decidieron tomar esta fecha como referencia para conmemorar en lo sucesivo el aniversario de la institución).El primer campo de juego del club se ubicó en la manzana donde actualmente está edificada la Escuela Normal Superior N° 7, cuyo terreno fue cedido, en calidad de préstamo, por la Municipalidad. En ese lugar realizaba sus prácticas y organizaba sus primeros torneos de fútbol. El 27 de septiembre de 1927 participa del cuadrangular organizado por la Municipalidad local en el marco de las festividades por el Cincuentenario de la Refundación de Concepción de la Sierra, oportunidad en la que obtiene su primer gran trofeo denominado “Copa Cincuentenario” (actualmente este trofeo se encuentra en exhibición en el salón principal de la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre de la localidad).En 1934 el Club Atlético Concepción participa de un torneo nacional. Según los registros sería el primer equipo del interior del país que forma parte de una cita de esta índole. Un año más tarde disputa 17 encuentros en el orden nacional, ocasión en que ostentó la calidad de invicto. Esto fue reflejado en esa ocasión por el Diario La Nación de Buenos Aires.Un dato llamativo fue con el presidente que asumió en 1955, Mariano Doroñuk. Se desempeñó hasta 1961 e intercaló su función de dirigente con las labores de DT y jugador.Poco más de diez años después (17 de septiembre de 1972), bajo la presidencia de Carlos Eladio Artigas, el Club Atlético Concepción se constituye legalmente como Asociación Civil con personería jurídica Registro A-296. La organización y el trabajo realizado posibilitaron, en 1973, la adquisición de parte de una chacra perteneciente a Valentín Bordakievich, lindante al casco urbano de la localidad, lugar donde actualmente se localizan las instalaciones pertenecientes a la institución. En esta etapa se realizan los trabajos que viabilizaron la concreción de la cancha de fútbol y los vestuarios.Desde 1985 en adelante se siguieron realizando mejoras con las sucesivas administraciones: sanitarios externos, túnel, banco de suplentes, inicio de confección de un muro perimetral, secretaría, cantina y utilería. Un gran logro fue también la instalación del sistema lumínico del estadio. Para la ocasión (año 1.997) la reserva de Boca visitó la localidad con jugadores que alternaban en la primera división del fútbol argentino (Ariel Rosada, Christian ‘Chaco’ Giménez, César La Paglia, Pablo Islas -hermano del ex arquero de la selección nacional-, Emanuel Ruiz, entre otros destacados).En este lapso el equipo de fútbol de la entidad participó activamente y con todas las divisiones de los torneos organizados por la Liga Apostoleña, en la que se destacó con la obtención de varios torneos que permitieron a la institución participar de torneos provinciales y nacionales.