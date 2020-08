Con el santo a todos lados

Sábado 8 de agosto de 2020

La fe se amolda a las circunstancias para seguir expresándose, pero no se apaga ni disminuye. Hay que mantener el distanciamiento para ir a la celebración, no se pueden compartir almuerzos ni festivales, tampoco tocar al santo ni prender velas, la procesión se convierte en caravana motorizada, pero lo importante es agradecer y pedir. Agradecer el pan y el trabajo, si se tiene la bendición de tenerlo. Pedir que no le falte a uno ni a los cercanos. Rogar que la pandemia pase y que vuelvan los abrazos, la cercanía, el contacto. Y si no se puede ir al templo, seguirlo desde casa por las redes. “En este tiempo, sobre todo, debemos amar a nuestro prójimo, ser solidarios, sobre todo con los hermanos que sufren”, se ponderó en la homilía por el día de San Cayetano (más información en página 16).