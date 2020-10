Con el primero en San Pedro, confirman seis nuevos casos - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020 | 00:00hs.

Con información de corresponsalía San Pedro

Desde que comenzó octubre, el Ministerio de Salud Pública de la provincia reportó positivos de Covid-19 todos los días y llegó a los 51 en nueve días. En tanto, desde el primer infectado el 27 de marzo, ya van contabilizados 157 casos.Ayer se notificaron seis nuevos contagios, de los cuales cinco son de Posadas -la localidad que mayor cantidad reporta a diario desde hace dos semanas aproximadamente- y uno de San Pedro, el primero para esa localidad. Todos tienen nexo epidemiológico establecido, que según criterio oficial es por llegar de alguna zona con circulación viral, contacto estrecho o personal esencial.Entre los nuevos casos figura una mujer de 28 años, de San Pedro. Mientras que los cinco de Posadas son: un hombre de 48 años y otro de 58, ambos están internados pero estables. Además, contrajeron el virus un joven de 27 años, una mujer de 62 y un hombre de 61 años. que están externados.Según el parte epidemiológico, Misiones tiene 45 personas con el virus activo, de las cuales 36 están externadas y nueve internadas, aunque estas últimas “no tensionan” el sistema sanitario provincial, dado que la ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI) se mantienen entre un 55 y 65 por ciento y las enfermedades cardiovasculares o los heridos en accidentes de tránsito representan las principales causas de la demanda hospitalaria en camas críticas.En el otro extremo, ayer seis pacientes recibieron el alta médica y ascendió a108 el total de personas recuperadas desde que empezó la pandemia. Los fallecidos, en tanto, se mantienen en cuatro y 1.714 siguen en aislamiento domiciliario.Por otra parte, ayer el intendente de la localidad de Jardín América, Oscar Kornoski, confirmó sobre dos nuevos casos en su municipio, aunque no fueron sumados al parte. Ambos se habrían hisopado en un laboratorio privado. Se trata del padre de un joven maderero que había sido confirmado por Salud Pública el martes, y el otro caso corresponde a una mujer, esposa de un empleado de ese joven, quienes se hallan aislados en sus respectivos domicilios y debidamente notificados.El primer contagio en San Pedro es una mujer proveniente de Buenos Aires, quien se desempeña en Gendarmería Nacional y cursa un embarazo de tres meses. Según averiguó de El Territorio, ingresó a la provincia y se encontraba en casa de familiares en San Pedro, donde comenzó a sentir los síntomas del Covid. Una vez detectado el caso, comenzaron con el rastreo a los contactos estrechos y aislaron a tres familias, por lo que el total de personas asciende a 14.La gendarme ingresó a Misiones con un certificado negativo para coronavirus con fecha del 30 de septiembre y al cuarto día de estar en la localidad comenzó a sentir pérdida de olfato, gusto y presentó dificultad respiratoria. Con este cuadro estuvo en observación en el hospital local, donde se le realizó el hisopado. Luego de haber estado medio día en observación recibió el alta, mientras que el resultado positivo del testeo se conoció en horas de la noche del jueves.“Está bien, con todos los controles correspondientes y lo necesario es que toda la población tome medidas, ahora depende de cada uno cuidarse, usar barbijo, desinfectarse las manos con mayor frecuencia y mantener la distancia social”, indicó Souksan Vihaphat, director del hospital de San Pedro.La comunidad sampedrina se mantiene alerta porque aseguran que la mujer, por confiarse en el certificado negativo, no cumplió con la cuarentena obligatoria al llegar a San Pedro y habría estado en varios lugares. También afirmaron que su familia estuvo atendiendo al público en su kiosco tipo 24 horas hasta el jueves a la noche.Sobre las medidas tomadas desde el municipio, una de las primeras en definirse fue la suspensión de toda actividad administrativa, social y sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante desde el martes 13 (ya que el lunes es feriado nacional) hasta el 23 de octubre, mediante la resolución 50/2020.Además, queda suspendido el uso de plazas, plazoletas y el sector de la terminal por siete días, como así también las reuniones sociales de más de cinco personas. El sector gastronómico podrá trabajar hasta las 22 y los comercios (inclusive loslocales tipo 24 horas), podrán atender de 7 a 20.“Encarecidamente pedimos que se use el barbijo en todos lados, los horarios que sean respetados, para evitar más contagios la responsabilidad social es crucial”, enfatizó el intendente Miguel dos Santos.