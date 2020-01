Con el foco en nutrición y empleo, 63 mil misioneros tendrán tarjeta alimentaria

Sábado 18 de enero de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Con tres objetivos claros: que todos tengan una buena nutrición, la generación de empleo y la movilidad económica local, se puso en marcha ayer en Misiones el Plan Argentina contra el Hambre. Se trata de la apuesta más importante que el gobierno de Alberto Fernández ha lanzado para contrarrestar los graves índices de pobreza e indigencia, y que ya viene siendo pensada y trabajada por los referentes del Frente de Todos desde antes incluso de la campaña presidencial.

En ese marco, llegó a la provincia el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y el vicegobernador Carlos Arce, presentó la nueva tarjeta alimentaria.

“Partimos de que no puede haber hambre en la Argentina. No puede haber mala nutrición. Es una regla, no puede haber en el gobierno de Alberto Fernández, ni en el otro, ni en el otro. Se puede discutir el modelo de desarrollo de Argentina, qué produce cada región, pero no es discutible que producimos alimentos, entonces no puede haber hambre”, dijo Arroyo, en un acto realizado ayer en el Centro de Convenciones.

Y añadió: “Los datos más brutales que tiene la Argentina indican, primero, que mes a mes baja el consumo de leche. Es una vergüenza. Y en segundo lugar, es que está habiendo una generación de chicos petisos y obesos. Cuando se hace el control de peso y talla en los comedores y distintos lugares se ve eso. Es porque están comiendo mal”.

Seguidamente, valoró amplia y reiteradamente el trabajo que viene desarrollando el gobierno provincial con agricultura familiar, los comedores centralizados, las ferias francas y los productores locales.





La tarjeta Alimentar “Siempre creo que lo más importante de una política social es la continuidad. He venido varias veces a Misiones hace varios años, comencé a ver el esquema y cómo han ido avanzando, cómo han ido incorporando las ferias francas, las cocinas centralizadas, trabajando fuertemente con apoyo a la producción”, detalló.

La tarjeta alimentaria presentada ayer inyectará alrededor de 325 millones de pesos por mes a la provincia. Será entregada a unos 63.000 beneficiarios y alcanzará a más de 127.000 niños.

Se trata de una tarjeta del Banco Nación, con la cual no se podrá extraer dinero de los cajeros, pero sí realizar compras de todo tipo de alimentos, excepto bebidas alcohólicas.

Tras un entrecruzamiento de datos con Anses, serán entregadas exclusivamente a las madres de niños menores de seis años, mujeres a partir del tercer mes de embarazo y personas con discapacidad que cuenten con una asignación.

Cada tercer viernes de mes se hará la correspondiente recarga, que será de 4.000 pesos, o bien de 6.000 para las madres que tengan más de un niño menor de seis años.

“Es una tarjeta que va a completar y articular todas las acciones que viene llevando adelante el Gobierno de Misiones desde hace ya mucho tiempo”, sostuvo Arroyo. Señaló además que se trabaja en una aplicación móvil para que feriantes puedan vender directamente desde el celular.

A lo que el Gobernador agregó: “Hoy nos sentimos muy felices porque quienes venimos de áreas sociales contamos con una herramienta más para el crecimiento y el desarrollo de nuestro pueblo y nuestra gente”.

“Recorrí los pasillos prácticamente de todos los organismos nacionales, siempre pensando en la solución para los misioneros, llevando las demandas de nuestros intendentes, de nuestro pueblo”, manifestó Herrera Ahuad, y aludió a la confianza puesta en aquella primera frase del Presidente cuando dijo “quiero una Argentina federal, soy porteño, pero el más federal de todos”.

Por su parte, Arroyo resaltó que la tarjeta tiene como objetivo la buena nutrición a partir de tres pilares básicos: la ingesta de leche, carne y frutas y verduras.

“Cada vez que la familia compra la tarjeta codifica y queda claro qué compró, entonces vamos a orientarlos”, sostuvo y mencionó que se prevén también charlas con las familias sobre buena alimentación.

Además, otro de los objetivos es la generación de empleo, “un montón de gente produciendo, agricultura familiar, economía popular, ferias francas, distintos sectores, así como lo vienen haciendo ustedes con las tarjetas de los tareferos y otras acciones, hay que fortalecer la producción de las familias, cooperativas”, en palabras del ministro de Desarrollo Social.

Mientras que el tercer objetivo es el desarrollo económico local.

“En un contexto económico difícil, el presidente Alberto Fernández decidió poner sus recursos acá, en este plan. Mi tarea es poner el ministerio de Desarrollo Social al servicio de la provincia, articulando políticas para que todos puedan comer bien, generar trabajo de lo que producen y mover la economía local”, especificó.



Salir adelante

Herrera Ahuad aseguró que confía plenamente en las políticas públicas delineadas para el país y en el crecimiento y desarrollo de Misiones y ratificó su agradecimiento al Ministro “que acá cuenta con un colaborador para que lo ayude y lo acompañe en las políticas públicas”.

A lo que Arroyo aseveró: “Creo verdaderamente que estamos ante una gran oportunidad y obligación. Yo tengo dos objetivos: que haya menos pobreza en Argentina y que haya movilidad social ascendente, que a la gente le vaya mejor”.

En ese aspecto, solicitó a los intendentes y organizaciones sociales ayuda para llevar adelante el plan de acción.