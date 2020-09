Con el cuento del IFE intentaron estafar a una mujer en Oberá - El Territorio Misiones

Lunes 7 de septiembre de 2020 | 13:24hs.



La obereña -llamada Vanesa- le explicó que no posee relación con ningún banco por lo que le solicitaron consiga de inmediato una caja de ahorro prestada para no perder el dinero. Ella es beneficiaria del IFE.



Le habló entonces a su empleadora, Alejandra, quien accedió a que dicho monto sea depositado en su cuenta del banco Nación pero al hablar con el supuesto funcionario para entender qué datos necesitaba y después de una serie de preguntas específicas se dio cuenta de que era un engaño.



“Accedí sin dramas porque como ella (por su niñera) es beneficiaria del IFE no encontré nada raro”, explicó la denunciante recordando que “primero se hacía llamar Sebastián, luego Alejandro y por último Juan Carlos Ruiz del Luque, me pidió que le pase el alta al home banking y la clave del token de seguridad. Preguntó cuánto es el importe de mi sueldo, cosa que no le dije y empecé hacerle preguntas. En un momento su respuesta fue que era parte del Ministerio de Salud y entonces confirmé que era un engaño”.



“Le pedí sus datos (al estafador), después llamé al banco y efectivamente, me dijeron que se trataba de una estafa”, reconoció y aclaró que inmediatamente bloqueó todas sus tarjetas y radicó la denuncia en la comisaría Primera de Oberá.



“La ‘tamos’ llamando”

Si bien la víctima cortó la comunicación el estafador siguió insistiendo sin lograr que le atiendan. Ya con la denuncia hecha, a las 19:53 le envió un mensaje de texto diciendo “Señora Vanesa la tamos llamando” (sic) y a las 20:03 otro pidiendo “puede atender el llamado”.



“El mensaje de ‘tamos llamando’ lo envió cuando había una denuncia de por medio. Si mandaba antes nos hubiéramos dado cuenta desde el primer momento pero el intento de estafa fue a las 19:10. Tenían bastantes datos personales por lo que la chica (por Vanesa) no pensó que era una estafa hasta que me llamaron a mí, que me di cuenta a través de varias preguntas que le hice que no coincidía las cosas que decía”, acotó la denunciante.



Finalmente dijo “ojalá no les pase, nosotros pudimos darnos cuenta a tiempo pero hay miles de personas que se dan cuenta cuando no tienen un peso en la cuenta” y pidió, en base a eso, que las personas estén atentas ante cualquier llamado en el que solicitan datos personales.



Advertencias de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió varias veces por las reiteradas maniobras de estafas a beneficiarios con correos electrónicos truchos o llamados falsos y publicó un instructivo para denunciarlas.



"Anses no solicita datos sobre documentos personales, DNI o pasaporte, ni de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso, ni por correo electrónico ni por teléfono. Es importante que los ciudadanos estén advertidos de esta modalidad de estafa ya que es recurrente", aclararon en el comunicado.



En esa línea recordaron que "únicamente en los casos que fuese necesario contar con un abogado para aceptar la propuesta de reparación histórica, los empleados de Anses se lo harán saber solo a los jubilados y pensionados de manera presencial en una oficina de atención al público".



"Para asesoramiento o inicio de trámites, las personas deben solicitar un turno en www.anses.gob.ar o llamar al número 130, gratuito desde líneas fijas y luego concurrir a las delegaciones de Anses en la fecha y hora asignadas para ser orientadas específicamente en la gestión de su interés por personal capacitado y en forma segura", agregó la entidad.



En las delegaciones de Anses los empleados "están siempre identificados con sus nombres" y por ese motivo recomiendan que "si alguien se comunica por teléfono deben pedirle sus datos personales y número de legajo para denunciarlos por las vías correspondientes".



Anses posee la Coordinación Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa, a través de uno de estos medios:

Por mail a denuncias@anses.gob.ar

Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).

Personalmente a la sede de ANSES detallada en el punto anterior, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, o más cercana a su domicilio.

Por teléfono al número 130, de lunes a viernes de 7 a 20 horas (gratuito desde línea fija).







Haciéndose pasar por agente de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), un hombre se comunicó con una mujer radicada en Oberá desde un teléfono con característica de Buenos Aires con el cuento de que fue había sido seleccionada para cobrar 17 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por lo que necesitaba hacerle el depósito en una cuenta bancaria.