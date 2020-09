Con dudas y varias multas ya se cobra el SEM en Eldorado - El Territorio Misiones

Sábado 19 de septiembre de 2020

Ayer a la mañana comenzó a aplicarse el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) en la ciudad de Eldorado. Aunque hubo difusión a través de los medios de comunicación y campañas en las calles de la localidad, la mayoría de los automovilistas planteó que hace falta mayor información.De esta forma, algunas de las calles del microcentro, donde se cobra el SEM, mostraron un aspecto inusualmente deshabitado mientras que otras presentaban la habitual imagen de ocupación plena.“Yo sabía que hoy comenzaba a regir. Bajé la aplicación hace un par de semanas y me fui haciendo a la idea. Pero me llamó la atención que sobre algunas de las calles había mucho espacio para estacionar”, contó a El Territorio Jorge, un comerciante del centro eldoradense. “Es una de las pocas veces que hay espacio en la calle donde tengo el negocio”, agregó sorprendido.La zona donde se aplica el SEM comprende desde la calle Paraguay, como límite sur, hasta la calle Alemania, al norte; al este la calle Colón y el límite oeste es la calle Congreso. Así, gran parte de los autos que anteriormente estacionaban en esa zona se desplazaron hacia la periferia. Llamativo es el caso de calle Esperanza que hasta la calle Alemania se encontraba prácticamente vacía y de allí en más abarrotada de autos estacionados.Laura estacionaba su auto en ese sector cuando fue abordada por este medio. “Siempre estacionaba sobre esa calle cerca de la esquina con Malvinas Argentinas. Ahora que ahí se cobra decidí dejar el auto un poco más lejos. De paso me hace bien caminar”, dijo entre risas.“Estacioné temprano, a las 7, y no vi a nadie que pase a controlar si todos tenemos la aplicación o pagamos. Me imagino que por ser el primer día, y encima viernes, se lo tomarán con calma y que la semana que viene se pondrán más exigentes, pero creo que sería bueno que estuvieran aunque sea para explicarles a quienes estacionan cómo funciona”, señaló Lucas, otro automovilista, sobre los pocos controles en las primeras horas del día.La empresa encargada del sistema comunicó que hay unos diez inspectores para controlar que los autos cumplan con la norma, sin embargo en horas tempranas, y tras un recorrido por la zona de cobro, no se pudo identificar a ninguno de los inspectores.Consultado un inspector municipal sobre la situación, expresó: “Nosotros sólo tomamos parte cuando es necesario labrar un acta de infracción. No nos corresponde al personal municipal el control del estacionamiento. Cuando detectan alguna anormalidad nos avisan y ahí actuamos”.El estacionamiento medido en Eldorado tiene vigencia de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16 a 21 y los sábados de 8 a 13.El costo es de $10 por hora o fracción y se puede pagar mediante una aplicación en el celular donde se carga crédito o por la compra puntual para lo cual se encuentran habilitados quince comercios y todas las agencias del Iplyc.Ante la constatación de que un vehículo permanece estacionado en el área delimitada sin haber abonado en alguna de las dos variantes estipuladas, se labra un acta provisional de infracción, con la opción de realizar el pago voluntario de la sanción dentro de las 72 horas a partir del momento de la infracción. Vencido ese plazo, el acta se eleva al Juzgado de Faltas junto con la correspondiente acta de comprobación.En ese sentido, a media mañana los inspectores empezaron a controlar y detectaron a varios vehículos sin la aplicación activada, a quienes les labraron el acta de infracción. Lo mismo volvió a suceder en horas de la tarde.La multa ante el incumplimiento del pago voluntario vale 40 unidades fijas de combustible premium de YPF, unos 2.800 pesos.