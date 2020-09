Con dos tercios de votos, quitaron viáticos a ediles de San Pedro - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 23:49hs.

Con dos mociones y votos en contra, el Honorable Concejo Deliberante de San Pedro, a modo de colaborar con la situación económica del municipio, derogó la ordenanza 14/2016, que otorgaba un viático de 150 litros de combustible a los ediles de forma mensual en cuanto dure el periodo legislativo. La medida no fue tomada como positiva por parte de dos concejales que consideran esencial disponer del recurso para cumplir con el deber y llegar hasta las zonas más alejadas.San Pedro sería uno de los primeros municipios en tomar la medida y mediante el proyecto presentado por la edil, Sonia Antúnez, derogó la ordenanza 14/2016, en todas sus partes. El principal argumento tiene que ver con colaborar y mostrar solidaridad con el Ejecutivo Municipal, teniendo en cuento la situación económica por la baja recaudación a consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus y sería está, uno de los recortes que realizará el municipio a fin de contar mayor margen económico para dar continuidad a asistencias y demás inversiones públicas.La derogación de la norma municipal, recibió dos mociones en contra, por un lado Martín Dellien, solicitó la no aprobación del dictamen 38/2020 por considerarlo innecesario y una falta de consideración para con los concejales de menor recursos “Esto es no entender el tamaño que tiene San Pedro, el trabajo de concejal no es únicamente en este recinto, el ciudadano quiere a concejales que se muevan, que puedan estar en el lugar para explicar la realidad. El vale de combustible es una herramienta en mí caso y si a ustedes no le es útil, devuelvan al municipio pero no obliguen a los demás pares a no recibir esta herramienta de trabajo”Por su parte, la concejal Luciana Pereira, quien desde que asumió como suplente, estuvo visitando algunas colonias e incluso comunidades aborígenes, argumentó que el viático no es para paseos sino para recorrer el pueblo y conocer las carencias de cada lugar “De nada nos sirve estar sentados en estas bancas solo sacando ordenanzas, si no sabemos las reales necesidades de nuestros barrios y colonias, sí ustedes no necesitan este viático que nos brinda este HCD, háganlo en carácter de donativo lo que les corresponda cada uno de ustedes y no derogando una ley, obligando y perjudicando el trabajo de los compañeros que sí lo necesitamos”.Pese a la moción de los ediles, el dictamen fue aprobado por cinco votos a favor y dos en contra, de esta, manera mensualmente, el municipio ahorraría un estimativo de 60 mil pesos, teniendo en cuenta que son 150 litros de nafta súper para siete concejales.