Con dos casos de Covid-19 en Iguazú, la cifra asciende a 61 en Misiones - El Territorio Misiones

Protocolo para camioneros

Luego de que se registrarán nuevos casos de la enfermedad en el territorio misionero relacionados a transportistas que provienen de otras provincias con circulación viral, el gobierno de la Provincia trabaja en un protocolo que contempla la exigencia del certificado Covid-19 negativo para todos los trabajadores del volante que ingresan a la provincia. No obstante, hasta el momento no se les exige testeo por ser personal esencial.



Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud, esta nueva normativa está en proceso de desarrollo, ya que aún no han definido si deberá tener una validez de 7 o 14 días corridos para renovarse. Tiene como objetivo controlar y detectar el posible ingreso de la enfermedad al territorio provincial y está previsto que si algún trabajador resulta positivo, será aislado en la capital provincial para evitar posibles contagios y así mantener el bloqueo, “para mantener estable el mapa epidemiológico de la provincia, cuidando al misionero”.



Además continuará vigente la obligatoriedad del aislamiento domiciliario por 14 días de camioneros que finalizan un viaje y regresan a sus hogares. Las modificaciones en el protocolo



no tienen como objetivo perseguir al trabajador, sino que buscan dar seguridad al camionero que recibirá la atención medica necesario, resguardará a los familiares del trabajador y a toda la población en general que suele mantener contacto estrecho con el trabajador del volante.