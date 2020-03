Con demanda mundial, el bambú espera su repunte

Domingo 8 de marzo de 2020

Por Victor Piris vpiris@elterritorio.com.ar

Las conocemos en Misiones como tacuaras, pero en el mundo su nombre más difundido en bambú. Y pensando en la demanda mundial es donde aparecen grandes oportunidades comerciales para este cultivo de rápido crecimiento. Según Christian Benson, uno de sus impulsores y actual presidente de la Asociación Argentina del Bambú, es imprescindible integrar esfuerzos para asegurarle destino comercial y buen prestigio al bambú argentino.

“La demanda para usar bambú es explosiva en el mundo, no estamos descubriendo nada nuevo. Días atrás me contactaron de una juguetería para averiguar la posibilidad de fabricar juguetes con bambú. Antes un importante empresario mueblero de Santa Fe también estaba interesado en hacer muebles. Pero nuestro problema actual es la producción, no hay bambú en volumen para planificar su venta”, comentó en diálogo con El Territorio.

El directivo también tiene una pequeña chacra experimental con cuatro hectáreas de bambú en Caraguatay. Y asegura que lo más interesante de esta planta es su gran variedad para infinitos usos. “En nuestra chacra estamos reproduciendo bambú nativo y con dos años ya hay plantas muy grandes. En un futuro me gustaría que sea un bambusario con más variedades y que los visitantes puedan ver las diferencias. Existen en mundo unas 1.600 variedades de esta planta, algunas sirven más para construir, otras para sacar fibra vegetal, otras para utilizar los brotes en gastronomía, depende lo que se busque”.

Benson remarcó que hoy en Misiones hay bambú sembrado comercialmente sólo en Eldorado y después algunas pequeñas parcelas en lugares aislados. Pero para asegurar su uso comercial es vital integrar todos los esfuerzos, (internacional, nacional y provincial) para que sea exitoso su arraigo en las chacras.

“Es vital integrar la capacitación y trabajar sobre la calidad de lo que se planta y el tratamiento que va a tener después. Hay gente que se queja porque las tacuaras se rajan, pero hay que diferenciar variedades, cómo se cuidan las plantaciones y algo muy importante es cómo se cortan las plantas. Falta mucha información, por eso es importante trabajarlo con técnicos que sepan como se trata este material”.

Benson recordó que está impulsando una especialización técnica para este material en el país. “Tengo el proyecto y es similar a lo que hicieron los alemanes con el centro tecnológico de la madera. Va a servir para que haya técnicos especializados y le encuentren más usos a este material en el país. En el mundo el bambú mueve unos 200.000 millones de dólares en su comercio”, enfatizó resaltando la importancia del material sustentable.