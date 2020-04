Con cinco nuevos detenidos refuerzan los controles en el acceso a San Pedro

Martes 7 de abril de 2020 | 12:10hs.





En la capital de la Araucaria se encuentra vigente la resolución N°42/2020, donde el artículo tercero prohíbe el ingreso de personas que no se encuentran domiciliada en la localidad por ello solamente está habilitado el acceso por la rotonda intersección entre ruta nacional 14 y avenida Güemes. En el lugar se realizarán durante las 24 horas, estrictos controles vehiculares para impedir que durante los próximos días se registren visitas a familiares por personas que no puedan demostrar con un documento, el actual domicilio.





Con excepción los transportes de víveres, cuyos rodados son desinfectados al ingresar.





Además quienes desean salir deben justificarlo con el salvoconducto, de no hacerlo, no podrán circular pudiendo recibir una multa por no cumplir con la cuarentena obligatoria. En este sentido, la respuesta viene siendo favorable, ayer lunes no se registraron detenidos mientras que el domingo fueron cinco las personas demoradas que se encontraban infringiendo el decreto nacional.

En San Pedro, las fuerzas de seguridad junto a la Municipalidad, llevan adelante una enorme tarea para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio que se extiende hasta el 12 de abril, en el marco de la lucha contra el Covid-19, considerando que se acerca la celebración de Pascua, buscan desalentar el ingreso de personas que no residen en el municipio. Quienes ingresen deben presentar DNI y quienes salgan el salvoconducto.