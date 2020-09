Con cinco casos recuperados, Santo Tomé continúa en fase 3 - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020 | 11:49hs.

En la mañana de hoy, el Intendente Mariano Garay confirmó que de los 14 casos de Covid-19 positivos que se registraron en la ciudad, 5 se recuperaron y fueron dados de alta, y 9 continúan activos, en tratamiento y aislamiento. En tanto, se aguarda el resultado de 17 hisopados realizados en las últimas horas.“Si no informamos, es porque no hay datos nuevos. Son datos oficiales de Corrientes. No tenemos casos nuevos para dar a conocer. Como ya se vio en la página oficial son 14 los casos, hay 9 activos y 5 altas, y uno derivado a Corrientes (al hospital de campaña). Y después se están haciendo los hisopados correspondientes a los últimos casos, de los cuales habían dado dos positivos. Y se está esperando que lleguen los resultados hoy a la tarde, o mañana. Y en relación a la línea que teníamos en el Tribunal (Oral Penal), había dado negativo el (estudio) que se envió a Corrientes. Esa persona está siendo monitoreada, de todos modos. Se había cerrado el tribunal, porque había sido positivo (el testeo realizado en San Borja)”, expresó.Respecto a la versión de un fallecido oriundo de Santo Tomé, Garay señaló que se trató de una mala información. “En realidad es un paciente de La Cruz, que fue derivado a Santo Tomé, y de acá lo derivaron a Corrientes, y después falleció. No es nuestro. Tendría Covid, en principio”, afirmó.La administración pública municipal, que estuvo de asueto por dos semanas, vuelve hoy a funcionar al 50% de su personal. La oficina de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes en Santo Tomé (DPEC) ahora cuenta con guardia mínima, y puede ingresar una persona por vez. Días atrás permaneció cerrada preventivamente.El Centro Integrador Comunitario (CIC) cerró sus puertas la semana pasada, ya que hubo un caso positivo que tuvo contacto estrecho con un personal de esa institución. En la jornada de ayer (domingo) se hisopó a todo el personal, y los resultados se conocerían mañana.Además, las comisarías 1ra y 2da, que cerraron sus puertas al público el 7 de septiembre pasado, volvieron a atender a la ciudadanía con normalidad en las últimas horas.En relación a la fase 3, y el horario de las 18 horas de cierre de los comercios, Garay se mantuvo firme respecto a la medida. Aseguró que gracias a ello se redujo la circulación de personas y se estabilizó el número de contagios. “Necesitamos salir primero de estos casos, de los 9 activos, los médicos del Hospital están haciendo todas las conexiones posibles, hacer lo posible por cortar esas conexiones. Hoy, o hasta tanto se reciban los resultados, no se va a cambiar de fase. Necesitamos mantenernos en los horarios que se pusieron. El virus sigue en Santo Tomé. No vamos a bajar ni subir de fase hasta nuevo aviso. Será el Gobernador el que va a decidir el cambio de fase. De los 14 positivos, solo uno de ellos manifestó tener síntomas. Es decir, 13 eran asintomáticos”, dijo.