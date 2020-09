Con artistas locales y cupos de ingreso saldrá la Fiesta del Inmigrante - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020 | 07:00hs.

Uno de las clásicas celebraciones más concurridas en la provincia es la Fiesta Nacional del Inmigrante. Con 40 años en vigencia, este 2020 plagado de distancianciamiento y protocolo hizo repensar la metodología de la Fiesta.Así, a poco de declararse la cuarentena obligatoria, se suspendió la Prefiesta de los Inmigrantes que solía tener lugar en el mes de julio. Luego se comenzó a analizar la posibilidad de llevar adelante la fiesta, aunque fuera de manera limitada.Las colectividades no pudieron hacer entrevistas a las candidatas debido al parate generalizado por ende ya desde hace unos meses se aseguró no habrá elección reina este año. Asimismo, los espectáculos, siempre aclamados en la celebración, también serían modificados teniendo en cuenta que los artistas de espectro nacional no pueden movilizarse.En definitiva lo concreto, tal como comunicó este matutino, es que sigue en pie la idea de poder abrir el Parque de las Naciones con la Fiesta Nacional, cuatro días en noviembre. Siempre atentos a como avance la situación sanitaria en la provincia, con protocolos y shows de artistas locales, según se prevé.Así, la organización de la 41° Fiesta Nacional del Inmigrante ya está en marcha y tiene fecha concreta. Se desarrollará del 12 al 15 de noviembre en el Parque de las Naciones de Oberá, con el 50% de las actividades tradicionales.Juan Hultgren, presidente de la Federación de Colectividades, en diálogo con el programa Acá te lo contamos, por Radioactiva 100.7, enfatizó que “hemos programado que se realice la Fiesta Nacional del Inmigrante del 12 al 15 de noviembre, que fue una decisión como resultado de una reunión que se concretó con todos los presidentes (de las colectividades) y el intendente de la localidad de Oberá y se logró hacer el traslado del mes de septiembre a noviembre pero más reducido, estimamos que será con el 50% de las actividades”.Remarcó que la concreción de la fiesta y la elaboración del cronograma dependerá de la evolución de la situación sanitaria de ahora a dos meses.Como mañana se festeja el Día Nacional del Inmigrante, la efeméride no podía pasar desapercibida. En esa línea surgió ‘Oberá inmigrante’, un evento que contemplará visitas guiadas con expertos a través del Parque de las Naciones y la habilitación de algunas mesas en las casas típicas. Todo será con reserva previa.