Con Apes en funciones, la Estudiantina sigue en agenda - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia prorrogó los cargos de la Comisión Directiva de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes) del ciclo lectivo 2019.La autorización se llevó a cabo mediante la Resolución 119/2020, con la finalidad de que los estudiantes de la ciudad capital puedan recuperar representatividad y así comenzar a trabajar en diversas actividades y proyectos, tales como la Estudiantina posadeña que, aunque no se ha confirmado su realización, sí se analiza la posibilidad de una edición virtual.Matías Rovira, único miembro de la comisión anterior que no ha perdido su condición de alumno regular, asumió la presidencia de la asociación, aplicando el artículo 10 inciso 7 del capítulo IV del Estatuto de Apes para cubrir los cargos vacantes. Una vez en el puesto, el nuevo representante de los estudiantes convocó al alumnado a Asamblea Extraordinaria, a fin de seleccionar a los demás miembros que integrarán el comité.La asamblea, programada virtualmente para el próximo 1 de octubre a las 8, busca completar los siguientes cargos vacantes: vicepresidente, secretario general, tesorero, secretario de actas y subsecretario general. Los cargos podrán ser cubiertos por cualquier alumno regular de un establecimiento educativo del Nivel Medio de la ciudad capital. Y una vez conformado el cuerpo colegiado, la comisión comenzará a planificar actividades y proyectos correspondientes al ciclo lectivo 2020.El alumno a postularse deberá enviar sus datos personales (nombre, apellido y DNI), cargo/s por el cual se postula y adjuntar una constancia de alumno regular y fotocopia de DNI.La documentación deberá ser entregada antes del martes 29 de septiembre a las 0.00, a la Asociación y al Ministerio de Educación, vía e-mail: apesposadas18@gmail.com y dirasuntosjuridicos@edu.misiones.gob.ar.La resolución emitida por el Ministerio de Educación establece que “con motivos de llevar adelante el proyecto de ‘Estudiantina Virtual Edición 2020’ resulta necesario tomar medidas extraordinarias en favor de la continuidad de la Asociación y garantizar su representación y funcionamiento”.Entonces, respecto de la posible realización del evento que convoca a cientos de alumnos del nivel medio, Rovira fue consultado por El Territorio: “Hasta el momento no puedo adelantar si estamos trabajando o no en un protocolo o una edición distinta porque tampoco queremos ilusionar a los chicos que año tras año participan, justamente porque no sabemos si se va a poder hacer o no la Estudiantina. No queremos generar expectativas respecto a ese tema porque no se ha decidido nada”.“No podemos brindar muchos detalles sobre la realización o no del evento porque en realidad no hay novedades concretas”, explicó el representante al tiempo que agregó que “por el momento, nos mantenemos al margen ya que todo depende de la situación y el contexto epidemiológico actual”.Rovira, también destacó que actualmente están abocados a conformar el órgano colegiado de Apes para comenzar a trabajar en diferentes propuestas. “Lo que buscamos actualmente es difundir que Apes está funcionando. Llamamos a asamblea extraordinaria para que tanto los jóvenes como las distintas escuelas se postulen, que se acrediten en Apes para poder participar de todas las actividades”, detalló.Por otra parte, trascendió que el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Juventud, la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Posadas y Apes analizan la posibilidad de llevar un trabajo en conjunto para realizar una nueva edición de la Estudiantina en forma virtual.Por un lado, se prevé la realización de un documental o material audiovisual, en el marco del aniversario 70° de la Estudiantina posadeña, como ya lo había adelantado a este medio Benito del Puerto, director de cultura de la Municipalidad de Posadas. Además, se estudia también la posibilidad de realizar una presentación reducida (con siete estudiantes en cuerpo de baile y siete en banda de música) que será filmada, editada y posteriormente transmitida en streaming. De todas maneras, la realización del proyecto no se ha confirmado formalmente por Apes y además, está sujeta al contexto epidemiológico actual.