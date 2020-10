CON ALTURA Y CARÁCTER - El Territorio Misiones

Miércoles 14 de octubre de 2020

Después de 15 años, Argentina, con Palacios y Martínez como figuras, se quedó con los tres puntos en La Paz e ilusiona de cara al futuro, porque este partido y su resultado también demuestran que cuando se lo propone, puede llegar lejos.





Scaloni: “Nos dieron ganas de ganarlo”

Exequiel Palacios fue una de las grandes figuras en el mediocampo.

Lionel Scaloni destacó el rendimiento de sus jugadores en La Paz. “Más allá de los 15 minutos iniciales, fuimos un equipo que dominó. Tuvimos la fortuna de empatarlo antes de que terminara el primer tiempo y después nos dieron ganas de ganarlo”, afirmó en conferencia de prensa.



El DT del combinado nacional indicó que “los chicos aguantaron los ataques del comienzo y se cumplió con el trámite del partido”. Además, agregó: “Por suerte, los que entraron lo hicieron bien. Nos dieron un poco más de frescura, porque hubo jugadores que terminaron cansados”.



Con respecto a la actuación de Exequiel Palacios, el entrenador fue muy elogioso y también pidió que tenga continuidad en Bayer Leverkusen. “Es un gran futbolista, que esperamos que siga así con nosotros y que juegue en su club. Lo apreciamos mucho y sabemos lo que nos puede dar”, manifestó.



“Este equipo demostró corazón”

Por otra parte, Lautaro Martínez, autor del primer gol de la Selección, dejó en claro lo que significa para el grupo haber obtenido un triunfo en un reducto siempre complicado.



“Obvio que es posible ganar acá, la verdad que habíamos pensado en lo que significaba este partido para nosotros por lo que venía sucediendo años anteriores, cambia muchísimo respecto a jugar en el llano”, dijo.



Este es un equipo joven, nuevo y con jugadores con experiencia como Leo (Messi), como Nico (Otamendi), que hoy (por ayer) se mataron. Lo veías a Nico saltar a cabecear, correr, presionar. Se hablaron muchas cosas pero nosotros estamos enfocados en lo que tenemos que hacer y dejar a Argentina en lo más alto “, afirmó.



Sobre las dificultades del desarrollo, apuntó: “Sabíamos que iba a ser así el partido, ellos dominando la pelota, tratando de robarla. No estamos acostumbrados a este juego, pero creo que más allá de todas las contras que hay y lo que significa jugar en la altura, este equipo demostró mucho corazón y mucha cabeza para no dejar jugar al rival cómodo, que es algo que ellos lo hacen muy bien en su cancha, y estamos muy felices por eso”.





El seleccionado argentino, con Lionel Messi, venció ayer a Bolivia por 2 a 1 en la altura de La Paz, en la segunda fecha de Eliminatorias Sudamericanas, y obtuvo un gran triunfo en un escenario históricamente adverso como el estadio Hernando Siles.Bolivia se puso en ventaja con el gol de cabeza del delantero Marcelo Martins, mientras Argentina que no ganaba desde el 26 de marzo de 2005 en La Paz, lo dio vuelta con tantos de Lautaro Martínez y Joaquín Correa.La victoria permite que el seleccionado de Lionel Scaloni, quien en la previa hizo una observación mayúscula a los 3.650 metros sobre el nivel del mar, tenga puntaje ideal en las Eliminatorias al cabo de dos fechas.Argentina empezó con dudas, cuidadoso a la hora de administrar el oxígeno, con cuatro defensores, tres volantes y tres delanteros.La iniciativa la tuvo el equipo local con remates de media distancia y centros al área argentina, ante una defensa que evidenció inconvenientes en la marca. Y luego de dos intentos, Martins facturó, de cabeza, en soledad.El gol del jugador de Cruzeiro, de Brasil, bajó el impulso boliviano y Argentina, en forma progresiva, se instaló en campo contrario porque Exequiel Palacios, en su debut oficial, levantó su producción.Los remates de Paredes, de notable pegada, fueron otra opción para la Argentina, junto con las proyecciones solitarias de Lucas Ocampos. El ex Boca intentó tres veces y la última dio en el palo.Sobre el final del primer tiempo, en una jugada iniciada por Palacios, Lautaro Martínez tuvo su premio con una pelota que no dio por perdida nunca. Presionó al central José Carrasco, quien cometió un grave error en el rechazo, y con fortuna encontró el empate.Messi reguló los esfuerzos en la primera parte, en la que prácticamente no tocó el balón, pero en el segundo tiempo aportó apariciones fugaces que resultaron la clave del éxito.Argentina, a pesar de la altura, impuso su oficio y categoría a medida que transcurrieron los minutos del segundo tiempo, ante un rival inferior que sólo tenía a la altura como aliado.El capitán argentino asistió a Lautaro a los 29’ para un remate que desvió el arquero Carlos Lampe. Allí Argentina supo que lo podía ganar. Poco después apareció Correa, con poco tiempo en cancha, para ejecutar un zurdazo fuerte al arco que devino en el 2-1, luego de una buena sociedad entre Messi y el bahiense ex Racing.El equipo de Scaloni cambió el aire con los ingresos de Nicolás Domínguez y Guido Rodríguez, con los que fortaleció el mediocampo, pero tuvo a Palacios como destacando en el aporte de quites y pases.Así, la Albiceleste terminó el partido en campo rival, lejos de su arco, ante un rival inferior y desconcertado, que sólo hizo valer las características de su localía en los primeros 20 minutos.