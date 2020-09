Con alta demanda, Familias Solidarias comenzó a inscribir - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 06:30hs.

Cuáles son los requisitos





A dónde dirigirse



Dirigirse a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de Misiones, que está ubicada en la calle Félix de Azara 2560, de Posadas.

Comunicarse telefónicamente al 4433285.

Enviar un mail a defensoriadennya.misiones@gmail.com Quienes deseen solicitar turno para una entrevista pueden:

Recientemente, desde la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia, dependiente de Vicegobernación, se puso en marcha el Programa de Familias Solidarias. Tiene como función principal el cuidado y contención de aquel niño que, por resolución administrativa y/o judicial, debió ser separado de su familia de origen.“Estamos inscribiendo, son muchas las familias que se han presentado”, contó a Radioactiva 100.7 Viviana González, encargada del programa.En este sentido, indicó que debido a la demanda, comenzaron a esparcirse por la provincia. “De a poco vamos registrando no sólo en Posadas, sino también en el interior. Estamos trabajando en Oberá, Iguazú, Andresito y Montecarlo. Varios municipios se abrieron ya que en esta instancia de emergencia sanitaria no encuentran lugar para alojar niños, entonces nos solicitaron ampliar el programa y estamos trabajando con equipo técnico de zona”, detalló.El programa busca garantizar la protección de niños y adolescentes -de 0 a 18 años- sin cuidados parentales y asegurar, en un ámbito familiar y comunitario, el derecho a la convivencia familiar, mediante la atención y cuidado, pero es una medida transitoria, no definitiva.Es así que una vez que el niño o adolescente fue separado de su familia de origen, ya sea por maltrato, abuso o abandono -las tres causas más comunes- puede estar hasta 270 días con su familia de tránsito hasta que se regularice su situación. González detalló además que actualmente hay 270 niños institucionalizados en la provincia.La medida prevé una etapa de capacitación de las familias postulantes, a cargo de un equipo interdisciplinario especializado en niñez y adolescencia, quienes se ocupan de realizar una evaluación a través de informes psicosociales y jurídicos. Su tarea posterior es seleccionar aquellas que cumplen con las condiciones necesarias para transformarse en postulantes a familia solidaria.En primer lugar, quienes deseen ser incluidos en el Registro de Familias Postulantes, deberán pedir turno telefónico o en persona en la Defensoría para una entrevista (poner un para agendar). En esta instancia, se habla sobre el perfil del niño o los niños que podrían quedar en su cuidado. “Por ahí son grupos de hermanos que tienen diferentes edades y que pueden estar dentro del cuidado alternativo, o hay familias que no pueden cuidar a un bebé porque tiene mayor atención que un preadolescente por ejemplo. Nosotros evaluamos estas cuestiones para ver que familia es mejor para cada niño”, indicó la funcionaria.Además, los postulantes deben tener domicilio hace más de dos años en la provincia y ser mayores de edad. Puede ser una familia monoparental o no, y puede ser una casa donde ya haya otros niños o no. El punto es que todos deberán estar de acuerdo, por lo que la entrevista no va sólo dirigida a los adultos sino también a los niños, si los hubiese.Según remarcó González, otro de los puntos importantes es que la familia debe tener presente que es una etapa transitoria, ya que no podrán adoptar a este o esos niños posteriormente. “Pueden ser hasta 270 días, hasta que se resuelva la situación de la familia de origen o hasta que se obtenga el estado de adoptabilidad del niño. Después se hace un proceso de desvinculación para trabajar una posible revinculación con la familia de origen, o trabajar con la familia que lo va a adoptar”. El tiempo dependerá en gran medida del trabajo de los actores judiciales y administrativos.En este contexto, aclaró que los postulantes pueden estar en el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam), “pero no van a poder adoptar a ese niño que tienen en tránsito. Prioritariamente van a ser familias que estén por fuera de este registro para que esto no sea problema una vez establecido un vínculo con el niño. La familia tiene que ser muy reflexiva y abierta a trabajar en la cuestión del apego y desapego”, sostuvo.Por eso, previamente se estudia la dinámica familiar, se realiza una evaluación psicológica y una vez pasados estos procesos, recién entonces se hace un acta jurídica donde se establecen los roles, funciones, y se determina el acuerdo de que va a ser un cuidado transitorio y que este niño no puede ser adoptado por la familia que está dentro del programa.En cuanto a los que ya están escolarizados, en lo posible se busca una familia que sea de la comunidad a la que pertenece el niño para que los cambios sean los menos posibles. “Si hubiese la posibilidad de cambiarlo de institución nos ocupamos de que sea receptiva del niño también”, indicó González.Finalmente, hizo hincapié en la finalidad de este programa, que no es la de adoptar. “Hay que tener bien presentes cuáles son las condiciones, todavía hay una confusión de gente que viene a registrarse pensando que esto es un paso previo a la adopción, pero les explicamos que no, que esto no es un registro de adopción”.