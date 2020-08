Con ‘Agenda Argentina’ se comenzó a definir la recuperación pospandemia

Lunes 10 de agosto de 2020

"No podemos no iniciar hablando de lo que significa el proceso de desendeudamiento que generó la Argentina a través del presidente Alberto Fernández"Oscar Herrera Ahuad Gobernador de Misiones

"Tenemos que revalorizar la política como espacio y herramienta de transformación para generar oportunidades de conocernos"Verónica Tenaglia Empresaria pyme

"Creemos que hay que discutir políticas regionales para tener una mirada como región de nuestros problemas con políticas diferenciadas"Ricardo Quintela Mandatario de La Rioja

El cierre del evento estuvo a cargo de Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, que a modo de cierre manifestó que “los mejores valores que podemos trasmitirle a la sociedad son los de priorizar la salud y la vida. Que el Estado dé respuestas, que abandone la lógica neoliberal de un Estado recortado y ajustado, a uno activo que genera políticas públicas”.





Una iniciativa para pensar el futuro Con el objetivo de generar nuevos pensamientos y perspectivas, Agenda Argentina integra a diferentes referentes del ámbito político, económico, académico, social y cultural del país. Entre los principales puntos, busca contribuir a la elaboración de programas y propuestas que expresen respuestas para los nuevos interrogantes teóricos y políticos y para la comprensión de fenómenos sociales novedosos. Impulsa además ámbitos de debate y acuerdo para el diseño de políticas transformadoras que encaucen a la Argentina en una senda de crecimiento sostenible.Las primeras discusiones iniciaron entre el 2017 y 2018, como un espacio de pensamiento plural y heterogéneo al analizar alternativas ante la gestión macrista.

De cara a lo que serán las políticas una vez que concluya la pandemia por el Covid-19, se realizó el sábado el foro Agenda Argentina, que contó con la participación de mandatarios, ministros, intendentes y diversos especialistas del arco político, económico y social. Allí participó el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.Bajo el título de “Hablemos de transformaciones: debatir y proponer para gobernar”, se plantearon iniciativas con el objetivo de “discutir ideas para salir de la pandemia con más igualdad, más derechos y más Estado”.El encuentro virtual fue dividido en ocho comisiones de trabajo y mesas de debate para discutir temas específicos de cada área como Economía; Trabajo y Producción; Federalismo; Juventudes e Infancias; Política Internacional; Feminismos y Territorios; Energía; Tecnología; Derechos y Soberanía; Comunicación; Argentina Integrada; y Medio Ambiente y Hábitat.Verónica Tenaglia, empresaria pyme tecnológica y comunera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encargó de inaugurar el evento virtual y señaló que “es importante sembrar tolerancia y cosechar consensos para una Argentina unidad. Por lo que tenemos que revalorizar la política como espacio y herramienta de transformación, para generar oportunidades, de conocernos, sin subestimar nuestras potencialidades. Es sinónimo de alterar, de variar, de modificar, de reconstruir, reformar e industrializar”.Más adelante, afirmó que a raíz de la pandemia gran parte del país debió reinvertarse y transformarse, “que nos hizo conocer la incomodidad, y que muchos trabajaron en diversas transformaciones para aportar a este momento, que es uno de los más difíciles. Hubo científicos que trabajaban en otros proyectos y en tiempo récord se pusieron a trabajar para responder a las nuevas demandas. Muchos utilizaron las herramientas virtuales; otros volvieron al país, como lo hizo Martín Guzmán, que selló un acuerdo histórico por la deuda”.“Argentina empieza a respirar futuro (en referencia al reciente acuerdo por la deuda externa) y hay que pensar cuáles son los procesos para que logremos un país mejor, justo, soberano y feminista”, manifestó Tenaglia y dio inicio a la ronda de exposiciones.Al momento de su intervención en el panel Argentina Integrada, Herrera Ahuad refirió sobre la importancia del desarrollo en la redefinición de la matriz productiva, que tiene a la tecnología y a la economía del conocimiento como principales protagonistas.“No podemos los gobernadores no iniciar nuestra exposición hablando de lo que significa el proceso de desendeudamiento que generó la República Argentina a través de nuestro presidente Alberto Fernández, acompañado por todos los gobernadores de todas las provincias”, comenzó su exposición el mandatario misionero.En este sentido consideró que estos tiempos “es de una oportunidad” y destacó el diálogo permanente con las autoridades nacionales, en sus diferentes estamentos.El gobernador habló sobre la necesidad de desarrollo regional diferenciado por una temática y propuso “crear un polo educativo, tecnológico y científico en Misiones”.En este sentido, insistió en la necesidad de reforzar la conectividad, en el afán de lograr soberanía en este área. “El marco regional desde la conectividad y el espectro se ve complicado porque nuestros jóvenes, antes de que haya fibra óptica, se captaba la señal desde Brasil porque no había una empresa privada que sea redituable y se instalase en nuestras ciudades y eso fue una cuestión de soberanía”, describió.Por otra parte habló sobre la Red Capricornio, que es una red de 15.000 kilómetros en total de conectividad submarina y subterránea que viene desde Brasil y atraviesa provincia del Norte como Misiones. Allí señaló queContó que en el presupuesto para el próximo año, que iniciará su análisis desde mañana, tendrá una enorme inversión educativa y en los cimientos del Silicon Misiones como una “herramienta fundamental para incorporar a nuestros jóvenes al conocimiento, porque, queremos que se queden en la provincia, no ir a otros lugares a formarse. Para nosotros es el gran desafío en innovación y geoposicionamiento de la provincia hoy. Además, esto es un canal de conjunción con los países más importantes del Mercosur”.También habló sobre los termómetros digitales fabricados íntegramente en Misiones, herramienta clave para combatir la pandemia y que apuntan a la detección de uno de los síntomas de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo. Recordó sobre las primeras entregas en esta primera etapa de producción, destinadas para todas las dependencias públicas.Herrera Ahuad hizo énfasis en el concepto de economía del conocimiento, que la provincia es pionera en ese área. Sobre este punto afirmó: “Celebramos que un gobierno nacional hable de la economía del conocimiento, aún en un país que se está desarrollando y con personas excluidas del sistema educativo. La economía del conocimiento viene a incorporar valor agregado al desarrollo de la mente humana. El 42 por ciento son jóvenes de menos de 18 años, y si no avanzamos en la economía del conocimiento, no avanzamos en un valor agregado a la creatividad, que el joven desarrolle programas y softwares. Entendimos que el gobierno nacional tiene un fuerte apoyo para ir desarrollando esta área y tenemos muchas expectativas con ella”.Dentro del panel de integración, también participaron los gobernadores de La Rioja y Río Negro, y la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario.“Uno de los principales desafíos en este proceso de transformación es revertir el centralismo que se instaló en el país en sus comienzos, y que determinó que varias regiones quedaron postergadas”, sostuvo el mandatario riojano Ricardo Quintela.“Creemos que hay que discutir políticas regionales para tener una mirada como región de nuestros problemas con políticas fiscales, agropecuarias, industriales, de servicio, desarrollo e infraestructura diferenciada que nos permita salir de un atraso que tiene el norte argentino”, añadió.En tanto que Magario dijo que no debemos hablar sólo de integración ni de un nuevo pacto fiscal ni distribución de la riqueza, sino que tiene que plantear el desarrollo productivo que tendrá cada región”.