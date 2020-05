Con 751 fallecidos en 24 horas, Brasil registró un nuevo récord

Sábado 9 de mayo de 2020

Autoridades sanitarias brasileñas reportaron ayer un nuevo récord de muertes por Covid-19: fueron 751 en las últimas 24 horas, lo que lleva la cifra total a 9.897. La tasa de mortalidad, indicó el ministerio de Salud, es del 6,8%.

La cantidad de casos positivos, en tanto, registrados otra vez se ubicó por encima de los 10.000 y supera los 145.000.

La cantidad de decesos reportados en bases diarias en el país aumentó de manera drástica en los últimos días. El 4 de mayo aumentó de 421 a 600. Osciló alrededor de esta última cifra durante dos días más.Y ayer dio otro salto significativo.



Bolsonaro, entre el fútbol y el asado

En medio del dramático avance del coronavirus en Brasil y a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente Jair Bolsonaro anunció que hoy organizará un asado en el Palacio da Alvorada, en Brasilia, para los ministros y empleados de la Presidencia de la República.

Los incrementos se dan en un contexto de discrepancias respecto a la manera de gestionar la pandemia entre el presidente, Jair Bolsonaro, y los gobernadores y miembros de su propio gabinete.

Aunque no se recomiendan aglomeraciones, el presidente dijo que “cometería un crimen” para reunir a los invitados. Del encuentro, según él, participarán unas 30 personas , y hasta harían un partido de fútbol, dijo Bolsonaro.

“Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer un asado el sábado (por hoy) aquí en casa. Charlaremos con algunos ministros, algunos empleados que están acá mi lado”, dijo Bolsonaro a la prensa a la entrada del Palacio de Alvorada.

Afirmó que hará una ‘vaca’ (juntar dinero) para pagar la carne. Sin embargo, no se permitirán bebidas alcohólicas, comentó el mandatario. “Habrá que poner 70 reales. No habrá bebidas alcohólicas , si no, la primera dama pondrá a todos a correr”, bromeó.

Las declaraciones las hizo en las puertas del Palacio de Alvorada, en tono de broma, luego de haber asegurado que tan sólo mostrará las pruebas que se le hicieron para detectar si tenía Covid-19, que resultaron en principio negativas, si así lo exige la Justicia en última instancia, después de que algunos medios de comunicación y autoridades solicitaran tener acceso a las mismas.