Comunidad mbya denunció intento de desalojo - El Territorio Misiones

Lunes 5 de octubre de 2020

El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) manifestó su preocupación ante un intento de desalojo de un predio ocupado por la comunidad Tekoa Takuapi, en Ruiz de Montoya por parte de la policía.En este sentido, denunciaron que hubo un intento de ocupación de un lote de ocupación ancestral y que el predio se encuentra dentro del relevamiento territorial, ordenado dentro de la Ley 26.160 de emergencia de materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias en el país.El hecho ocurrió el miércoles, pero se conoció ayer públicamente. Explicaron que el 30 de septiembre se solicitó a la comunidad el desalojo del predio para el viernes.Desiderio Acosta, integrante de la comunidad, realizó la denuncia, en conjunto con miembros del Aty Ñeychyrõ y del Emipa.“Todo lo que hemos sembrado en este tiempo nuevo y se perdió, volveremos a poner nuevas semillas que volverán a brotar trayéndonos la alegría. El espíritu de los niños volverá a tener coraje. Sentimos dolor por lo que nos hicieron, a mí me duele mucho”, dijo Acosta tras la destrucción de parte de las siembras tras el intento de desalojo.Por su parte, el Mburuvicha de Takuapi, Hilario Acosta, expresó “nos sentimos muy mal, fue un verdadero atropello, nos golpearon el cuerpo y el corazón, nos asustaron a mí y a todos. Lo que más duele es que lo que hemos sembrado ya había crecido bien, esto es lo que no queremos que pase, no queremos que entren. Hay que atajarlos. Lo que se sembró, maíz, mandioca fue preparado y pensado para los niños, que son como 60 menores de 10 años. Con la chacra sembrada los niños se alegran, por eso cada familia siembra para traer felicidad, por eso esto que pasó nos duele tanto. Este día el sentimiento que tenemos es el mismo que cuando perdemos un ser querido, nos quedamos tristes”.