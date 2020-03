Comunas encaran planes urgentes para la sostenibilidad ambiental

Lunes 9 de marzo de 2020

Proyecto Vecino Sustentable El proyecto Vecino Sustentable Posadas extiende sus redes en diferentes barrios de la capital provincial, como también en otros municipios, que buscan seguir los pasos de una experiencia que conjuga cuidado del medioambiente y lazos solidarios.

Vecino Sustentable nace en Villa Sarita en el año 2018 de la mano de Fernando Santacruz y un grupo reducido de personas que se preguntaban qué hacer con la proliferación de basura. Ahora tiene 17 puntos de recolección de materiales en la ciudad y esperan habilitar otros cinco más; además de que este año se inaugura Vecino Sustentable Iguazú, y una experiencia similar pero con otra denominación en Garupá.

El grupo cuenta con voluntarios que tienen entre 20 y 60 años.

El cambio climático es un hecho y las más mínimas acciones tienen mucha repercusión en el ambiente. La gran cantidad de desechos y la mala utilización de los recursos naturales provocan consecuencias graves y cada día más visibles en la tierra.Por este motivo, desde distintas organizaciones se encuentran trabajando hace tiempo para contrarrestar esta situación y, principalmente, concientizar a la población.No obstante, el papel del Estado también es fundamental para lograr un verdadero cambio, que venga tanto de los estamentos más grandes como también de los más pequeños.En consecuencia, ya son varias las comunas que se encuentran elaborando interesantes planes de sustentabilidad, que incluyen sistemas de recolección y separación de residuos, utilización inteligente de recursos, entre otros.Puerto Piray es quizás el municipio más avanzado en este sentido, puesto que desde hace varios años ya está posicionada en el mundo como una de las 177 ciudades que completaron las mediciones de gases de efecto invernadero y tienen como parámetro la sostenibilidad ambiental.El intendente Jorge Lezcano adelantó a El Territorio que este año, en octubre, se realizará el Foro de Municipios Sustentables, que será presentado en abril durante la Asamblea Anual de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en Bariloche.Empero, otras localidades también comenzaron a sumarse en la movida mundial -como Montecarlo, que también confirmó la participación en la asamblea- con distintas proyecciones.El intendente de Tres Capones, Ramón Gerega, afirmó que en lo que respecta a sustentabilidad, “se está trabajando fuertemente, sobre todo en la concientización”.“Desde que comenzamos la gestión, empezamos un trabajo de erradicación de basurales a cielo abierto, por lo que ahora ya no hay ninguno”, contó.Resaltó que “lo que hacemos es multar a quien tire basura en la vía pública y cauces de arroyo, porque sabemos que esa es una forma de que se aprenda a respetar el ambiente, tenemos incluso una ordenanza que prevé las sanciones”.Por su parte, el alcalde de San José, Jorge Tenaschuk, expresó que también forman parte de la red de municipios contra el cambio climático, y explicó que “estamos bajo un convenio de recolección de residuos que lleva la basura a la planta de Fachinal”.“Estamos trabajando con el Concejo Deliberante en una ordenanza para la clasificación de residuos, que es una materia pendiente que tiene el municipio, que se va a realizar a través de los jardines de infantes, las escuelas primarias, secundarias, y todos los espacios públicos”, adelantó el alcalde.En cuanto a la limpieza, adujo que “se hace todos los días, también el desmalezamiento y fumigaciones, con servicios de bromatología”.Con la perspectiva de que no se puede pensar en cuidar el medioambiente sin generar la conciencia de la ciudadanía, desde el Concejo Deliberante de Leandro N. Alem proyectan una ordenanza mediante la cual se comience a interactuar entre diversas instituciones públicas y privadas, tendientes a conseguir la clasificación de la basura desde los hogares y sistematizar el desecho de pilas para que no se mezclen con los residuos habituales.El presidente del deliberativo local e impulsor del proyecto, Rubén Pineda, manifestó que “la primera etapa será en los próximos días, para definir la secuencia de tiempo y acciones que vamos a impulsar, teniendo en cuenta cada uno de los pasos que ya hace tiempo venimos estudiando”-Explicó que “el centro de nuestro objetivo es lograr que todos tomemos conciencia sobre la clasificación de la basura y el cuidado del medio ambiente porque, creo, es la única manera de lograr resultados a mediano y largo plazo que quizás ni siquiera nosotros lo vivamos, pero es nuestra responsabilidad hacerlo”.Según manifestó el legislador comunal, el primer paso es trabajar enfocados en las escuelas “porque los niños son los mejores agentes multiplicadores y muchas veces tienen más conciencia ecológica que los grandes”.En ese sentido, este matutino también consultó al presidente del Concejo General de Educación, Mauricio Maidana, quien se refirió a esta iniciativa como “novedosa y comprometida” y contó que “desde el ámbito de la educación vamos a estar absolutamente involucrados invitando a nuestros docentes que se hagan eco de esta nueva educación ciudadana desde las escuelas”.Agregó que “lo que se inicia en Alem queremos que solo sea el inicio y trabajar fuertemente en la preservación del medio ambiente” agregando que “Misiones es beneficiada por la naturaleza de formas mágicas y es nuestra responsabilidad cuidar y preservar lo que tememos y ahí toda la comunidad educativa tiene que tener un rol protagónico”.Asimismo ambos funcionarios sostuvieron que trabajar en inculcar una conciencia ciudadana “no será tarea ni sencilla ni rápida”.“Vemos hoy plazas donde vamos a disfrutar de una sombra de un árbol plantados por ancestros que nunca la disfrutaron, pero si ellos no hubiesen plantado ese árbol hoy no tendríamos esa sombra, de la misma manera tenemos que inculcar desde nuestros chicos el cuidar lo que tenemos para las futuras generaciones”, recalcó Maidana.El municipio 76 de Misiones, Pozo Azul, fue creado hace poco más de dos años y estrena la primera gestión de un intendente y cuerpo deliberativo, de cara al inicio y continuidad de las proyecciones para este periodo legislativo.En ese marco, las autoridades plantean la necesidad de un aumento en el presupuesto de coparticipación para llevar adelante nuevas obras y hacen hincapié en la problemática ambiental relacionada a la quema, el desmonte y la mantención de un municipio limpio.Pozo Azul, cuenta con más de diez mil habitantes, para atender la demanda social, hacerle frente a los gastos administrativos de la municipalidad, recibe 1,4 millones de pesos, por lo que resulta difícil proyectar inversiones en obras públicas. Ante este panorama, el municipio se encuentra en emergencia económica planteando trabajar de forma articulada con demás organismos gubernamentales a fin de resolver alguna de las cuestiones más urgentes.Entre ellas mencionaron la preocupación por el medio ambiente, siendo la limpieza del municipio y el desmonte, temas de agenda.“Proyectos a grandes rasgos no podemos pensar por el presupuesto bajo, pero sí optimizar lo poco que tenemos, tanto en herramientas como recurso humanos en pos a un municipio limpio mediante la recolección y tratamiento de residuos, y buscar articular acciones con demás autoridades provinciales a fin que evitar el desmonte y la quema, tema que viene en crecimiento y es preocupante”, indicó el intendente Edgar González.En lo que respecta el desmonte, hace más de dos años estudiantes realizan un importante trabajo de investigación del cual surgieron dos denuncias sobre el desmonte realizado por terceros en la propiedad de comunidades aborígenes, las que quedaron sin efecto.En el informe es posible observar el desmonte de unas cien hectáreas en los últimos cinco meses, por lo que, insisten en el cumplimiento de las leyes vigentes que protegen al medio ambiente.