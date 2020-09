"Compartir lo que uno sabe no es perder, es ayudar a crecer entre todos" - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

“Me gustó descubrir que puedo ayudar, es gratificante poder compartir lo que uno sabe con otros. Hace unos días me ronda la cabeza una frase que leí de un filósofo francés, Michel Serrés, que es una preciosa reflexión sobre la cultura y el saber, sostiene que compartir el conocimiento no es perder, es ayudar a crecer entre todos. Y bueno, me identifico con eso. Es un ejercicio, yo ofrezco esto que sé y no me quedo sin nada sino que en este dar también aprendo. Es parte de entender la cultura como herramienta para pensar y enriquecernos”.

PARA AGENDAR

El concierto es el miércoles 23 a las 21, las entradas se pueden adquirir en Chango en vivoEl concierto es el miércoles 23 a las 21, las entradas se pueden adquirir en www.ticketek.com.ar . En el link suena en vivo Caá Catí, adelanto de Hielo Azul. Tierra Roja.

“Para quienes nos hemos esforzado -dentro de nuestras posibilidades- por tener empatía y responsabilidad de cuidarnos con respecto al coronavirus, es desgastante escuchar y ver a los que dicen muy sueltos que todo esto de la pandemia es mentira, como si la enfermedad, las muertes, fueran una puesta en escena. Frente a esto, si uno puede asumir un pequeño grado de responsabilidad en prevenir la circulación del virus no puede mirar para otro lado. Acá estamos llevando la situación con la esperanza de que pasará y las cosas volverán a ser como antes o quizás cambien un poco, eso todavía no lo sabemos”, expresó Chango Spasiuk desde el teléfono en la siesta de Buenos Aires acerca de cómo vivencia la cuarentena.El músico misionero prepara su primer recital en vivo por streaming, que será el próximo miércoles 23 a las 21 desde el estudio Camarón Brujo y junto al violinista Pablo Farhat, Diego Arolfo en la guitarra y voz, y Marcos Villalba en la percusión.La fecha coincide con su cumpleaños 52 y los detalles de puesta a punto del recital lo tienen muy entusiasmado, dijo en una charla con El Territorio en la que también refirió al delicado momento social que plantea la pandemia, a las actitudes que se toman frente a este panorama, a sus preocupaciones y aprendizajes y claro, lo que viene en adelante con la música.El año pasado celebró 30 años de la publicación de su primer disco y en octubre lanzará en el país el trabajo que grabó en Noruega con Per Einar Watle, Hielo Azul. Tierra Roja.“Será mi primera presentación por streaming, estamos aprendiendo a utilizar la tecnología para acortar distancias y también como herramienta para conectarnos con el trabajo, hoy que no son posibles los conciertos en vivo, lo hacemos de esta manera y aparecen términos nuevos como ‘on demand’, que quiere decir que el que compre una entrada puede ver el recital en vivo la noche del 23 o al día siguiente, o las veces que quiera por un período de tiempo”, relató en relación a la producción artística en medio del aislamiento.“El hecho de que la fecha del concierto sea mi cumpleaños me motiva, estuve tocando un poco por las redes, pero esto es otra cosa, es un concierto en estudio, con ensamble con músicos de una calidad inmensa y con toda la expectativa de encontrarnos, porque no tocamos desde hace seis o siete meses”.La lista de canciones recorrerá títulos de Polcas de mi tierra, Chamamé crudo, Tarefero de mis pagos, Pynandí... “voy a hacer mi música sobre todo y el listado lo fui armando con lo que la gente me pide en las redes, no voy a tocar nada del disco Hielo Azul. Tierra Roja porque vamos a esperar a publicarlo en las plataformas, el mes que viene”, con fecha a confirmar.Pidió a las personas que tengan su boleto que se conecten a las pantallas un rato antes del inicio del show, “es para que todo fluya mejor y no haya demoras para poder ingresar a la página, hagamos de cuenta como que es en un teatro y como público vas un rato antes y te acomodás”.El artista apostoleño explicó que en este largo período de quedarse en casa, “por suerte siempre estuve haciendo y pensando cosas. Estoy grabando un disco como en un mini estudio en mi casa, les paso lo que me sale a músicos amigos y vemos cómo conectar y hacer crecer eso, también me conecto a las redes para acompañarnos con la gente”.Evidenció que pese a que es un tiempo difícil para muchas personas, “hay mensajes que considero son un error, como el que no hay que cuidarse. Hay que estar atentos a estos mensajes que confunden. Es cierto que hay un hastío y que muchas personas tienen una fragilidad económica que se agravó en esta época. Pero no esperemos que nos toque de cerca para sentir. Cuidémonos hoy y cuidemos a los que queremos”.En esta especie de paréntesis que supone el aislamiento, Spasiuk descubrió una faceta que le entusiasma: “Empecé a hacer algo que nunca había hecho que fue dar clases de acordeón por Zoom; sí he dado masterclasses y charlas en muchos lugares. Pero esto es nuevo, me conecto y enseño lo que sé, nunca lo que no sé. Cómo colgarse el acordeón, cómo encarar una composición, de qué manera lo veo yo. Es como pasar lo que aprendí en el camino”. Y añadió “imaginate si teníamos esa posibilidad hace 40 años, me hubiera encantado de chico hablar con Raúl Barboza por una camarita y preguntarle una duda”.