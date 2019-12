Viernes 27 de diciembre de 2019

Por Facundo Alzaga deportes@elterritorio.com.ar

Las tres se autodefinen como ‘adictas al hockey’. Y esa definición toma fuerza porque, cuando la mayoría se encuentra aprovechando el periodo de descanso luego de un año cargado de actividades, Dámaris Ferreyra (13), Maika Ojeda (14) y Gianella Galeano (12) continúan entrenando y preparándose para seguir cumpliendo los objetivos que se plantearon en el deporte del palo y la bocha.

Las tres son jugadoras del club Capri y promesas del hockey misionero, ya que también representan y se destacan en la selección sub 14 de la Tierra Colorada.

Por las edades que tienen, hace poco dejaron de ser niñas y recién están entrando en la adolescencia, pero se expresan y tienen la determinación que puede llegar a tener una persona adulta.

Las tres sueñan con dedicarle su vida al hockey y la realidad comenzó a transformar ese sueño en un objetivo que está al alcance de la mano.

Sin ir más lejos, Dámaris Ferreyra estuvo a prueba en el club Italiano de Buenos Aires hace algunas semanas y quedó seleccionada para sumarse a sus filas a partir del mes de febrero.

Con sólo 13 años, la defensora del Capri deberá dejar atrás su familia, sus amistades en el colegio y su club para comenzar una nueva vida lejos de casa, pero más cerca de su sueño.

Gianella y Maika, por su parte, comparten el mismo objetivo: “queremos ir a jugar a River”, aseguraron las dos con la misma coordinación y el entendimiento que tienen dentro de la cancha.



Pequeña leona

Gianella sueña desde niña con ser una leona y, a pesar de su corta edad, vive y trabaja para conseguir ese objetivo. Siempre acompañada por su mamá Paola, la ‘pequeña leona’ de 12 años fue la goleadora de la categoría sub 14 del torneo que organiza la Federación Misionera de Hockey, un logro muy importante si se tiene en cuenta que compite con jugadoras de mayor edad. Pero además de ser goleadora en sub 14 con 38 goles, también fue la máxima anotadora en su categoría, la sub 12, en la que convirtió 56 tantos.

Maika, en tanto, fue elegida junto con Gianella como la mejor jugadora del torneo provincial y debido a su gran actuación en el Regional de clubes que se disputó en Santa Fe tiene propuestas para irse a probar a clubes de Buenos Aires durante el 2020.

Sin lugar a dudas, este año que está llegando a su fin fue altamente productivo para estas tres chicas tanto en lo individual como en lo colectivo, que las tuvo como campeonas invictas en la categoría sub 14 del torneo que organiza la Federación Misionera.

“Para mí no fue una sorpresa porque es algo que venía buscando. Jugar en Buenos Aires es una gran vidriera, se abren muchas posibilidades y aumentan las exigencias. Este año pasaron muchas cosas buenas, tuvimos muchas experiencias. Tengo muchos objetivos, muchas metas y quiero seguir creciendo”, aseguró Dámaris Ferreyra, quien el 1 de febrero deberá presentarse para hacer la pretemporada con su nuevo club en Buenos Aires.

“Uno de mis objetivos es jugar en River. Es una adicción lo que tenemos por el hockey. Mientras todos descansan nosotras seguimos entrenando para estar preparadas para cuando llegue esa oportunidad”, enfatizó Maika Ojeda, la más grande del trío.

Gianella, por su parte, manifestó que “también tengo como objetivo jugar en River. Me sacrificio y trabajo mucho para conseguirlo”.



Sin lugar para la angustia

Lejos de sentir angustia por tener que dejar Posadas para comenzar una nueva vida en Buenos Aires, Dámaris se mostró contenta y segura de la decisión que tomó junto con su familia.

“Lo que más voy a extrañar es estar en el club con mis amigas, pero me da mucha emoción pensar en todo lo que voy a vivir. Estoy feliz y siempre trabajo para conseguir lo que me propongo”, destacó la joven que el año que viene cursará el segundo año de la secundaria.

Detrás de las historias de estas tres chicas con sueños de grandes, están sus familias, que las acompañan y apuntalan a cada paso para que sigan dedicándole la mayor parte de su tiempo al deporte, en este caso, al hockey.

“Gianella ama el hockey, lo tiene en la sangre. Tiene el objetivo de irse a jugar a Buenos Aires y ser una leona. Cuando llegue ese momento la seguiré acompañando con disciplina y profesionalismo. Ella sabe que para lograrlo debe tener una vida sana, una buena alimentación, ir al gimnasio. Ella sola se marca las cosas que puede y no puede hacer”, explicó Paola Nacimiento, la mamá de la goleadora Gianella Galeano.

“Primero ella hacía gimnasia rítmica y su hermana hacía hockey. A los 8 años me dijo que no quería hacer más gimnasia porque quería jugar al hockey. Acá en el Capri y en la selección se encontró con Gianella y armaron una muy buena dupla. Se entienden muy bien dentro y fuera de la cancha. Se conocen muy bien en el juego. Su gran objetivo es llegar a jugar en un equipo de Buenos Aires y nosotros la vamos a acompañar en la decisión que tome”, aseguró Sara Amarilla, la progenitora de Maika Ojeda.

Fabio Ferreyra, el papá de Dámaris, recordó que “Verónica Scolari fue la que la inició en el hockey. Ella comenzó a jugar en el club Ciudad cuando tenía 10 años. A los 11 fue convocada a la selección por primera vez. Este fue un año muy productivo. Las vieron en los Juegos Evita y se generó un nexo con el director técnico del club Sportivo Italiano, que a su vez es el entrenador de la selección de Buenos Aires”.

“Estuvo a prueba en Italiano y hace unos días me llamaron para confirmarme que el 1 de febrero se tiene que presentar a la pretemporada en Buenos Aires. Va a vivir en la casa de unos tíos y cuando se pueda la vamos a ir a visitar. Va a comenzar a jugar el torneo Metropolitano a partir de marzo. Es una decisión complicada, pero nos explicaron que este es el momento y hay que aprovecharlo. La decisión de ella fue contundente y por eso la vamos a acompañar”, completó.

Un ejemplo que alimenta el sueño de estas tres chicas misioneras es lo que pasó hace algunos años con Lucina Von Der Heyde, que demostró su talento en River y enseguida fue convocada para la selección argentina de hockey.

Si bien no es un objetivo sencillo, tanto Dámaris, como Gianella y Maika trabajan cada día para conseguirlo. Y más allá de ‘llegar’ o no, ellas saben que lo importante es dar todo de sí mismas y seguir disfrutando de esa sana adicción que comparten que es jugar al hockey.