Como una camaleona

Sábado 4 de enero de 2020

El 2019 fue un año realmente vertiginoso para la rugbier misionera Camila Ríos, quien jugó en un gran nivel con Capri y tuvo grandes satisfacciones. En el arranque de la temporada pasada, la eldoradense arrasó con Capri en el torneo Oficial de la Urumi, en el que se consagraron campeonas.

Luego llegó el turno del Regional del NEA, competencia en la que también Las Zorras se quedaron con el título y Camila fue una de las figuras más destacadas. Sus buenas actuaciones la llevaron a ser una de las piezas clave de la selección misionera en el Seven de la República de Paraná y además fue convocada para el seleccionado argentino, una experiencia por la que ya había pasado en años anteriores.

Con todos estos logros, el balance era altamente positivo para la jugadora nacida hace 22 años en Eldorado, pero antes de finalizar el año le llegó una noticia que le cambió los planes. Camila recibió una invitación desde España para sumarse al club Les Abelles de Valencia y, casi sin tiempo para pensarlo, la misionera armó las valijas y el pasado 23 de diciembre emprendió viaje hacia el Viejo Continente.

“Cuando llegué al aeropuerto me estaban esperando el entrenador del equipo y el fisioterapeuta. Uno de los cambios más importantes que sentí es el tema del frío. Hace mucho frío, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse a los entrenamientos con estas temperaturas”, contó la misionera desde Valencia, ciudad en la que en esta época del año la temperatura promedio es de 9 grados.

Casi sin darse cuenta, pasó del calor del verano misionero al frío invierno europeo. Sin embargo, en los pocos días que lleva de entrenamiento demostró sus cualidades dentro de la cancha y las cosas comenzaron a encaminarse a su favor.

“La semana que viene voy a jugar mi primer partido acá en Valencia y el 19 de enero tenemos que viajar a Madrid para jugar contra un equipo que se llama Hortaleza, que es uno de los mejores de acá”, comentó.

“En un principio la idea es venir a probar por una temporada, pero en estos días de entrenamiento me vieron y ya me ofrecieron quedarme acá. Para eso tengo que volver a Argentina a hacerme la visa”, adelantó la jugadora que se inició en Carayá de Eldorado y que luego se sumó a Capri, cuando se mudó a Posadas para estudiar profesorado de Educación física.

Camila terminó de cursar la carrera pero para recibirse aún le quedan rendir algunas materias. Su idea es regresar al final de la temporada y cumplir con esas cuentas pendientes para luego sí definir su traslado definitivo al Viejo Continente.

“Lo estoy pensando porque venir a quedarse implica estar lejos de todo y de todos, pero estaría bueno. Me gusta cómo es el nivel, el club es muy lindo. En Argentina el rugby está creciendo, pero no tanto como en España. Es muy difícil estar tan lejos de todos, pero el rugby es algo que me apasiona y estoy dispuesta a hacerlo”, aseguró. Por otra parte, analizó cuál es dentro de la cancha su mayor desafío en estos primeros días.

“En cuanto el juego lo que cambió para mí rotundamente es que acá se juega rugby de quince jugadoras, nosotras en Argentina hacemos rugby de siete. Es totalmente diferente. Tenemos partidos todos los fines de semana. Otra realidad que cambia es la cantidad de chicas que hay entrenando. En mi club son 48 chicas que están fichadas, es muchísimo”, finalizó la misionera que en los próximos días debutará con la camiseta de su nuevo equipo.