¿Cómo será el mundo en el año 2045? - El Territorio Misiones

Martes 1 de septiembre de 2020

Por Eduardo Saldivia Arquitecto. Docente de la Facultad de Arquitectura de la UCSF

Con motivo de su 75° Aniversario, Naciones Unidas se propuso reflexionar sobre el camino por delante y el mundo más allá de la pandemia.Para conocer lo que piensa sobre este tema la opinión pública en general, se está realizando una encuesta masiva a nivel global. Actualmente ya respondieron cerca de 800 mil personas -798.229 para ser precisos- sin distinción de género o edad.El cuestionario empieza preguntando, ¿cuál debería ser la prioridad de la comunidad internacional para recuperarnos mejor de la pandemia? El 34% respondió el acceso universal al sistema de salud. Seguido por un pedido de mayor solidaridad entre los pueblos, y reforzar el apoyo a los países más golpeados. Evidentemente, el coronavirus puso a la luz los puntos débiles de nuestras comunidades y han abierto debates inesperados.La pelea por quién ocuparía las camas de terapia intensiva en los sanatorios privados, si los que tienen la prepaga al día u otras personas que están enfermas y no encuentran lugar en el hospital público, demostró de lo que algunos son capaces y de la importancia del rol del Estado a la hora de administrar racionalmente los recursos sanitarios durante una emergencia.La segunda pregunta es más aspiracional y refiere a nuestros deseos colectivos, preguntando en qué aspectos nos gustaría que el mundo logre hacia el año 2045.La mayor preocupación de los encuestados es el cuidado ambiental como prioridad para los próximos 25 años, seguido por Salud, Derechos Humanos, Educación y Paz. Esto -sin dudas- ha sido la muestra de nuestra capacidad de resiliencia y de haber logrado ganar experiencia a partir del impacto de la cuarentena. Si pudo dejarnos algo positivo esta crisis, fue el hecho de haber visto que un mundo diferente es posible, uno que sea amable con el ecosistema. Aprendimos que podremos llevar adelante nuestras vidas plenamente, sin dejar de respetar a la naturaleza.Vivimos en un mundo sin guerras y -aún habiendo sido lo que motivó de la creación de esta institución internacional- hoy podemos darnos el lujo de permitir que la paz mundial pueda estar en el quinto lugar de nuestras prioridades.Terminando la encuesta, en sintonía con la pregunta anterior, se consulta qué temas consideramos que nos traerán problemas en el futuro. El resultado es apabullante, el 51% de las personas encuestadas, en 59 idiomas diferentes -y de las nacionalidades más variadas- respondió: el Cambio Climático. Seguido por el 33% que considero también preocupante los riesgos relacionados con temas de salud.Somos conscientes de que el Cambio Climático va a afectar nuestro futuro. Sabemos que el calentamiento global que se produce por liberar en exceso a la atmósfera los gases que generan efecto invernadero -principalmente el CO2- está derritiendo los polos, incrementando el nivel de agua en los mares y no será gratis. La tropicalización del clima misionero que se anunciaba en los años noventa, hoy es una clara realidad.Finalmente, la encuesta arroja otros resultados interesantes, como que el 45,7% de las personas creen que dentro de veinticinco años el mundo será un lugar mejor, pero el momento de actuar es ahora.En definitiva, está a las claras que el Covid-19 nos dio una nueva perspectiva de cooperación entre los países. Eso a lo que en esta columna llamamos una ecumenópolis, todas las ciudades teniendo los mismos problemas y compartiendo soluciones, convirtiendo a todas las ciudades en una sola gran ciudad. Borges diría que todos los gatos son el mismo gato, y Cortázar que todos los fuegos son el mismo fuego. La planificación urbana ha sido muy influenciada por las posibilidades que nos trajo este empujón final hacia las nuevas tecnologías; desde Misiones podemos conversar con un profesor que está en Nueva York, conectándonos a un aula virtual armada en La Plata, y los resultados de todo eso sólo pueden ser buenos.Estos problemas no son de uno u otro país, el planeta es nuestra Casa Común y queda reafirmada la vigencia de las Naciones Unidas, como protagonista de ese futuro por delante.