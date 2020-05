Cómo reclamar a la Anses si te rechazaron el bono de $10.000

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 10:20hs.





Para comenzar el trámite, solo deben tener a mano el número de CUIL y la clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con la clave, se puede obtenerla en www.anses.gob.ar.



El calendario para los reclamos esta semana

Miércoles 13 y jueves 14 de mayo, los DNI terminados en 7.



Viernes 15 y lunes 18 de mayo, los DNI terminados en 8.



Martes 19 y miércoles 20 de mayo, los DNI terminados en 9.

Las personas cuya solicitud para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no haya sido aprobada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), todavía pueden actualizar sus datos y pedir volver a ser considerados.La información debe cargarse a través de la página web del organismo. De acuerdo con el calendario que se dispuso para poder organizar las solicitudes por día, según la terminación del DNI, quienes tengan documentos finalizados en 7, 8 y 9, tienen tiempo hasta el viernes.Para aquellos que no lo hayan hecho en el día asignado, o no se los permitió el sistema, dado que admite, como máximo, 25.000 trámites por día, pueden hacer la consulta a través del sistema de Trámites a Distancia a partir del 21 de mayo.Según informó la Anses, las únicas solicitudes que se reconsiderarán son aquellas que se hayan rechazado por problemas relacionados con la falta de actualización en la base de datos.