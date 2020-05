Cómo lograr que los perros estén limpios por más tiempo

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 20:51hs.

A todos los que conviven con algún can les encantaría que siempre estuviese limpio, con el pelo brillante y oliendo bien, y mucho más ahora que está toda la familia dentro de la casa. El aislamiento con un perro puede ser un poco molesto si al estar cerca de él se siente un olor desagradable. Los perros son animales a los que les encanta correr, pasar por los charcos, caminar sobre la tierra mojada... en definitiva, que parece que les gusta mucho ensuciarse.









Aun así, hay algunas cosas que se pueden hacer para que esté bastante limpio un poco más de tiempo que el habitual.





Para mantener a un perro limpio siempre habría que tenerlo en casa las 24 horas del día, lo cual, aunque se podría hacer, no es lo ideal, ya que terminaría sintiéndose muy frustrado, aburrido y triste.







El can es un animal que necesita salir a la calle todos los días para descubrir cosas nuevas, relacionarse con otros perros y personas, y también para hacer ejercicio. Al salir al exterior es inevitable que se ensucie, por lo que una vez al mes hay que bañarlo utilizando un champú para perros.







El resto de los días se puede mantenerlo limpio cepillándole el pelo una o dos veces al día. Se deben limpiar las orejas con un algodón humedecido en agua sin profundizar demasiado.







Desde la veterinaria Quinta Pata indicaron que es recomendable bañar al perro “cada 15 días. No hay que bañarlo seguido porque se va quitando una capa de grasa que producen sus glándulas, que es un protector natural de la piel”, dijo el veterinario Félix Morales.



En cuanto a los ojos, se tienen que limpiar con una gasa humedecida en agua templada con manzanilla diluida. Para limpiar los dientes, se le puede dar huesos masticables para perros, o huesos naturales sin hervir que sean grandes.“Lo mejor para bañar a un perro es el jabón de glicerina, no tanto el jabón blanco porque cambia el PH de la piel y con ello se mueren muchas bacterias que son beneficiosas de la piel normal del perro”, dijo el veterinario, que también comentó que hay productos que pueden servir para mantener a los canes limpios por más tiempo.“Hay talcos que son perfumados, pero no los mantienen más limpios, hay jabones, hay una espuma seca que se puede utilizar para no estar bañándole todo el tiempo o un paño húmedo con algún jabón, ya sea para perros o de glicerina, para sacarles la suciedad sin mojarlos”.Hay mucha variedad de shampoos para perros, que se pueden elegir teniendo en cuenta varios parámetros.“Hay para varios tipos de pelos: largos, cortos, enrulados y demás y después están los que son medicados por tipos de dermatitis, seborrea, hongos, entre otras enfermedades”, dijo Morales. Además, es importante desparasitar al animal (tanto interna como externamente) para evitar que se sienta incómodo o que pueda contraer alguna enfermedad.