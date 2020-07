¿Cómo hablar de los que piensan distinto?

Jueves 16 de julio de 2020

charla TED llamada “ Como hablar con los que piensan distinto”, en la que expresa que la evidencia a veces es dejada de lado a la hora de tomar decisiones o de formarnos un imagen del mundo. La educación no alcanza; en la posverdad, y aunque la información esté, se deja de lado y se siguen las emociones o las creencias ¿Hay un problema de comunicación? Tenemos que aprender a conversar con los que piensan distinto ¿Cómo dialogamos cuando el problema no es la evidencia sino un desacuerdo ideológico? Hay evidencias que cuando la gente conversa con los que piensan igual, sus opiniones se vuelven más extremas.

Para tener una democracia saludable necesitamos que los que piensan distinto puedan lograr conversaciones amplias, honestas y profundas; esto no está pasando, cada discusión parece una batalla entre el bien y el mal. Nuestras opiniones son inamovibles, una zanja que separa a los que están de nuestro lado de los otros, el diálogo desaparece, el acuerdo es imposible, el mundo se fragmenta en una combinación explosiva de agresión y desconfianza.

No todas las opiniones nacen iguales, algunas son temporarias, otras duraderas y otras se vuelven parte de nuestra identidad. Cuando pasa eso, cualquier duda sobre lo que pensamos se vuelve una duda de quiénes somos. Eso nos resulta insoportable; la necesidad de proteger nuestra identidad nos hace agruparnos con los que están en la misma situación, esto es el tribalismo; por eso a veces, ni la evidencia ni la educación funcionan. No pensamos algo, somos ese algo. El daño del tribalismo no es sólo que genera un clima de conflicto permanente, sino que también genera silencios, por agresión, miedo. La imposibilidad de dialogar hace que el número de voces disminuya, a veces hasta que queda una sola; se crea una ilusión de consenso, cualquiera opinión ajena debe ser eliminada.

Para romper con el tribalismo, hay que distinguir qué creemos de cómo lo creemos. A partir de ahí, se puede superar el modo tribal y construir consensos, que son productos de acuerdos a pesar de nuestras diferencias. Necesitamos escuchar voces que no nos gustan, escuchar para entender al otro; sin escucha, no hay conversación. Se necesitan discutir las ideas para que sobrevivan las mejores; las personas merecen respeto, las ideas tiene que ganárselo.



Pablo Martín Gallero